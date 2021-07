Dodatkowa sprzedaż biletów na mecz z Bodø/Glimt dla osób zaszczepionych

Komentarze (14)

Zaszczepiony - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Co jeśli już kupiłem i przy zakupie zaznaczyłem, że jestem zaszczepiony? Czy to zwolnione miejsce trafi do sprzedaży? Czy dopiero od teraz zaczną brać pod uwagę czy ktoś jest zaszczepiony?

Na przyszłość może od początku powinny byc takie informacje, ze część biletów trafia do puli zaszczepionych.

odpowiedz

adsasd - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Zaszczepiony : Już trafiło odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.chello.pl znalem typka co ogolnie przychodzil na polnocna, ale kilka razy pojawial sie w sektorze gosci, albo na odwrot juz nie pamietam odpowiedz

kabojas - 2 godziny temu, *.inetia.pl @:): Niesamowita historia, może nakręcisz o tym film?? odpowiedz

Sputnik 44 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @:): czemu opowiadasz swoje historie w trzeciej osobie słoju?? odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @:): " Może czegoś szukał? A może mu coś... za.ebali ?!" odpowiedz

hehe - 2 godziny temu, *.inetia.pl Wysyp antyszczepów za 3...2...1... odpowiedz

qqleskoooo - 9 minut temu, *.chello.pl @hehe: coś Ci nie pykło covidianinie odpowiedz

Bielany - 2 godziny temu, *.chello.pl Segregacja... odpowiedz

Luk - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Bielany:

Walnij się w pusty cymbał.Osiągneli limit niezaszczepionych to teraz sprzedają miejsca, które mogą zająć zaszczepieni.Będzie więcej osób. odpowiedz

JaToJa - 2 godziny temu, *.chello.pl @Luk: Dlaczego obrażasz człowieka za napisanie prawdy

Organizator musi przestrzegać prawa- nie ich wina

Segregacja została narzucona przez państwo odpowiedz

Adix - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Luk: chyba nie do końca tak jest bo na ten moment bilet może nabyć każdy. Do limitu 50% niezaszczepionych na pewno jeszcze sporo brakuje, ale cóż czas zacząć segregację na lepszych i gorszych odpowiedz

B - 55 minut temu, *.master.pl @Bielany: jak chcesz lecieć do Afryki to musisz się zaszczepić np. przeciw wściekłym krokodylom. Czy słyszałeś że ktoś mówi o segregacji???? odpowiedz

A - 18 minut temu, *.. @B: idiota odpowiedz

