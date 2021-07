Powrót Juranovicia i Pekharta. W środę bez Boruca?

Poniedziałek, 12 lipca 2021 r. 20:03 Woytek, źródło: Legionisci.com

Po jednym dniu odpoczynku piłkarze Legii wrócili do treningów, by poczynić ostatnie przygotowania do rewanżowego meczu z Bodø/Glimt. Po urlopach do zajęć wrócili Josip Juranović i Tomas Pekhart. Ponadto normalnie w zajęciach uczestniczyli Artur Jędrzejczyk i Mateusz Hołownia, którzy po meczu w Norwegii ćwiczyli lżej. Nadal nieobecny był natomiast Artur Boruc i jego występ w środę stoi pod dużym znakiem zapytania.







Bramkarz Legii od kilku dni jest chory i najprawdopodobniej sztab nie będzie ryzykował wystawiania go na boisko bez treningu.



Po okresie przygotowawczym spędzonym w pierwszej drużynie do treningów z trzecioligowymi rezerwami wrócili Kacper Skwierczyński, Wiktor Kamiński i Jehor Macenko.



Trener Czesław Michniewicz skupił się na pracy taktycznej w gierkach na utrzymanie. Wygląda na to, że w wyjściowej jedenastce nie należy spodziewać będzie zmian, a jeżeli będą minimalne lub wymuszone (Cezary Miszta za Artura Boruca). Pozytywnie zaprezentował się "Jura" i w pewnym momencie zamienił się znacznikami z Kacprem Skibickim, co może sugerować, że będzie rozpatrywany pod kątem gry z Bodo/Glimt.



Ostatni przedmeczowy trening zaplanowano na wtorkowe popołudnie.