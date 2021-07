Jeździectwo

Wyniki legionistów w ostatnich zawodach

Wtorek, 13 lipca 2021 r. 08:13 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zawodnicy sekcji jeździeckiej Legii, w ostatnich tygodniach brali udział w zawodach regionalnych i ogólnopolskich. Krzysztof Mazur zajął 6. miejsce w konkursie klasy CC podczas zawodów ogólnopolskich ZO-B2* w Olszy. Bardzo dobre wyniki osiągnęły również Zuzanna Chwalińska, Olga Szwarc, Klara Kajdrys i Patrycja Matyjasik.



Wyniki legionistów na ostatnich zawodach:

18-20.06, Olsza: ZO-B2*: Krzysztof Mazur na Cicero - 6. miejsce w konkursie klasy CC



19-20.06, Salio: ZR-B: Zuzanna Chwalińska na Endo - 1. miejsce w konkursie klasy C, na Corazon 58 - 2x3. miejsce w konkursie klasy C



3-4.07, Hubert: ZR-B: Olga Szwarc na Markiza - 1. miejsce ex aequo w konkursie 70 cm oraz 1. miejsce ex aequo w konkursie 80 cm



26-27.06, Poczernin: ZR-B: Klara Kajdrys na Tanzania - 2x1. miejsce ex aequo w konkursie 60 cm oraz 2x1. miejsce ex aequo w konkursie 70 cm



2-4.07, Dąbrówka Mała: ZO-B DiM: Klara Kajdrys na Tanzania - 1. miejsce ex aequo w konkursie 70 cm



8-11.07, Jakubowice: ZO-B 1*: Patrycja Matyjasik na Kalila J - 2. miejsce w finale MR; na Al Bonillo - 1. miejsce ex aequo w konkursie klasy L (ZR-B)