16-18.07: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę o godzinie 20:00 na naszym stadionie rozegrane zostanie spotkanie o Superpuchar Polski, w którym piłkarze Legii podejmować będą zespół Rakowa. Zachęcamy do licznego przybycia na trybuny i wspierania naszej drużyny. Na stadionie pojawią się również fani z Częstochowy, którzy organizują wyjazd autokarowy, a każdy z przyjezdnych będzie miał ze sobą okazjonalną koszulkę. W Egipcie rozgrywane są Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w pięcioboju nowoczesnym, w których startować będzie legionistka, Michalina Wierzba. Z kolei w zawodach Pucharu Europy w judo w Bukareszcie startować będzie Jakub Kielesiński z Legii. Rozkład jazdy: 17.07 g. 20:00 Legia Warszawa - Raków Częstochowa

SF - 4 godziny temu, *.tpnet.pl LEGIO walczymy o " SP " a taki Rakow trzeba rozjechac ! Powodzenia !!! odpowiedz

P - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Wszyscy !!! odpowiedz

LW - 6 godzin temu, *.tpnet.pl LEGIA 2-0 Rakow ! "L" !!! odpowiedz

