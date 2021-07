Konferencja przedmeczowa

Michniewicz: Chcemy zagrać według własnych zasad

Wtorek, 13 lipca 2021 r. 12:48 Mishka, źródło: Legionisci.com

- - Cieszę się ze zwycięstwa w Bodo, ale ten wynik niczego nie przesądza. Chcemy już zapomnieć o tym pierwszym meczu, wyciągnąć wnioski i dobrze przygotować się do rewanżu. Nie będziemy bronić tej jednobramkowej zaliczki. Chcemy wyjść na boisko, grać według własnych zasad i osiągnąć jak najlepszy wynik. Nie zajmuję się teraz przyszłością, ani ja, ani sztab. Nie myślimy o tym, kto będzie naszym następnym rywalem - mówi przed środowym meczem z Bodø/Glimt trener Legii Czesław Michniewicz



- Zagraliśmy dopiero jeden mecz. Cieszę się, że dyspozycja fizyczna i nasza gra były dobre, ale graliśmy w innych warunkach niż dotychczas, na sztucznej murawie. Pracujemy na treningach nad różnymi rozwiązaniami, ale nie chcemy się do nich ograniczać. Chcemy, żeby zawodnicy podejmowali optymalne decyzje na boisku, bo nie wszystkie sytuacje są podobne. Cieszę się, że gramy po naszemu, według naszych zasad i to przynosi efekty, daje nam pewność siebie. To nasza siła, chcemy ją pokazać na boisku.



- Artur Boruc po powrocie z Bodo nie brał udziału w treningu. Zobaczymy, jak się będzie czuł dzisiaj, może jego stan zdrowia się poprawi. Trenujemy o 18 i dopiero po zajęciach zadecydujemy, czy znajdzie się w kadrze meczowej. Sytuacja zawodników, którzy dołączyli po Euro jest dobra. Byli niemal cały czas w treningu i mają szansę znaleźć się w 23-osoobowej kadrze meczowej.



- U Rose widać braki w treningu i brak gier kontrolnych. Dołączył do nas późno, ale pokazuje swoją wartość na zajęciach. Ma szansę znaleźć się w kadrze meczowej, bo nie wszyscy obrońcy są w pełni sił. Josue także dołączył późno, ale pokazuje potencjał. Nie dostał jeszcze swoich minut, ale teraz będzie więcej meczów, więc i on, i Johansson dostaną szansę na grę. Każdy powinien cieszyć się, że tworzy tę drużynę. Juranović wrócił z Euro w świetnej dyspozycji, pali się do gry. Zna nasze założenia taktyczne i nie wykluczam, że zagra w środę.



- Wiemy, co musimy poprawić w naszej grze. Pokazał to sposób, w jaki tracimy bramki. Przypomnieliśmy sobie ostatnio wszystkie schematy gry i zachowań w poszczególnych formacjach, nie zapominając przy tym o motoryce. Może nasze treningi nie są długie, ale są bardzo intensywne.



- Na koniec chciałbym powiedzieć, że z pozoru wynik pierwszego meczu jest dla nas korzystny, ale teraz nie liczą się bramki zdobyte na wyjeździe. Liczymy więc bardzo na wsparcie kibiców. Czasem mecze różnie się układają - my szybko zdobywamy bramkę lub robi to przeciwnik. Liczymy na pomoc kibiców. Na pewno będzie fantastyczna atmosfera. Chcę, żebyśmy byli razem od pierwszej do ostatniej minuty.