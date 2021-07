Konferencja przedmeczowa

Emreli: Czekam na spotkanie z kibicami

Wtorek, 13 lipca 2021 r. 12:27 Mishka, źródło: Legionisci.com

- Nie chcę porównywać przygotowań do meczów w Legii i w moim poprzednim klubie. Każdy trener ma swój własny sposób prowadzenia zajęć. Dla piłkarza nie ma to żadnego znaczenia, musimy się dobrze przygotować. Od pierwszego dnia, kiedy tu przyszedłem, atmosfera jest świetna. Każdy miło mnie powitał. Trener mówi w języku rosyjskim i to bardzo mi pomaga. Koledzy są pozytywnie nastawieni, zarówno na boisku, jak i poza nim. Dobra komunikacja poza boiskiem pomaga też na murawie - mówi przed środowym meczem Mahir Emreli.



- Bardzo czekam na spotkanie z naszymi kibicami. Słyszałem, że zawodnicy z Bodo też czekają, bo trenowali puszczając w głośnikach doping naszych fanów. Chcę zagrać w tej atmosferze. Wiem, że dawno nie było tak wielu kibiców na stadionie. Rozmawiamy o tym z kolegami w szatni czy podczas treningów, każdy z nas na to czeka.



- Nie ma znaczenia, czy gramy jednym napastnikiem, czy dwoma. To zawsze jest decyzja trenera i musimy to respektować. Musimy się wspierać jako drużyna. Zinedine Zidane powiedział kiedyś, że zawodnik nie może być wielkim piłkarzem, jeśli nigdy nie spędził meczu na ławce.