Knutsen: Środowe spotkanie będzie nową historią

Wtorek, 13 lipca 2021 r. 21:18 źródło: sport.tvp.pl

– Chcemy rozegrać mecz, po którym będziemy z siebie zadowoleni. Spodziewam się, że Legia zacznie spotkanie bardzo agresywnie, na wysokiej intensywności. Nie sądzę, że przeciwnicy diametralnie zmienią styl gry. Będziemy musieli skupić się na utrudnieniu dostępu do własnego pola karnego. Ważne będzie dla nas powtórzyć rzeczy, nad którymi pracowaliśmy na treningach. Zawsze można się czegoś nauczyć i wierzę, że wyciągniemy właściwe wnioski – mówi przed środowym meczem Kjetil Knutsen, szkoleniowiec Bodo/Glimt.



– Kapustka oraz Luquinhas to zawodnicy, którzy potrafią stworzyć przestrzeń w trakcie ataków. Nie mogę też pominąć Andre Martinsa. To bardzo dobrzy piłkarze, którzy starają się zwiększać jakość Legii w grze ofensywnej. Nie myślimy już o meczu w Bodo. Środowe spotkanie będzie nową historią. Najważniejsze będzie dla nas zaprezentować się z jak najlepszej strony. Nie zamierzamy myśleć o porażce, którą ponieśliśmy na własnym terenie.





