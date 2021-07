Flora Tallin potencjalnym rywalem Legii w 2. rundzie el. LM

SONDA Czy Legia awansuje do 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów?

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

atmosferic - 2 minuty temu, *.orange.pl Poprostu trzeba pokonać to Bodo. Taki słaby rywal jak Flora może się już nie trafić. odpowiedz

Dedi - 11 minut temu, *.plus.pl Ciekawe kto w 3 rundzie, pewnie już będzie jakiś potentat z Cypru lub z Grecji... Oczywiście żart... W 4 rundzie będziemy tam już łatwo nie będzie

LEGIA odpowiedz

Darek Mioduchski - 45 minut temu, *.play-internet.pl Heniu Odżama ! odpowiedz

Redakcjo - 55 minut temu, *.217.150 A czy mecze z Bodo nie zerują licznika wstydu dni bez meczów w pucharach? odpowiedz

Benx - 13 minut temu, *.chello.pl @Redakcjo: Ty tak serio? odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl A mielismy byc rozstawieni w tej rundzie...?! odpowiedz

Markus Merk - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Czwarty Pasek Na Dresie: No i jesteśmy. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.