Potencjalni rywale Legii w 3. rundzie el. LM

W najbliższy poniedziałek o godzinie 12:00 odbędzie się losowanie 3. rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów. Para Legia Warszawa - FC Flora Tallin nie będzie rozstawiona w losowaniu. Mecze tej fazy zostaną rozegrane w dniach 3-4 i 10-11 sierpnia. Znani są już potencjalni rywale stołecznego zespołu. Potencjalni rywale Legii w 3. rundzie LM: drużyny rozstawione: GNK Dinamo Zagrzeb / AS Omónia Nikozja współczynnik 44,500 SK Slavia Praga 43,500 Olympiakós Pireus / Neftçı Baku 43,000 ŠK Slovan Bratysława / BSC Young Boys Berno 35,000 Kajrat Ałmaty / FK Crvena zvezda Belgrad 32,500 Rangers FC 31,250 drużyny nierozstawione NŠ Mura / Łudogorec Razgrad 28,000 Malmö FF / HJK Helsinki 18,500 Lincoln Red Imps FC / CFR Cluj 16,500 Legia Warszawa / FC Flora Tallin 16,500 Alaszkert Erewan / Sheriff Tiraspol 14,500 Ferencvárosi TC / Žalgiris Wilno 13,500 W poniedziałek o godzinie 13:30 odbędzie się również losowanie 3. rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Legia weźmie udział w tych rozgrywkach jeśli przegra w dwumeczu z Florą Tallin. 3. runda el. LE: przegrany GNK Dinamo Zagrzeb / AS Omónia Nikozja przegrany Olympiakós Pireus / Neftçı Baku przegrany ŠK Slovan Bratysława / BSC Young Boys Berno przegrany Kajrat Ałmaty / FK Crvena zvezda Belgrad przegrany NŠ Mura / Łudogorec Razgrad przegrany Malmö FF / HJK Helsinki przegrany Lincoln Red Imps FC / CFR Cluj przegrany Legia Warszawa / FC Flora Tallin przegrany Alaszkert Erewan / Sheriff Tiraspol przegrany Ferencvárosi TC / Žalgiris Wilno

Komentarze (15)

+ dodaj komentarz

dodaj

Leśny Dziadek - 10 minut temu, *.orange.pl Z Norwegami też miał być gwałt. Nie ma się co bać, są wzmocnienia, jest Trener, trzeba zapierd... odpowiedz

Legionista - 25 minut temu, *.247.93 Najlepiej jakbyśmy zagrali przeciw ŠK Slovan Bratysława lub BSC Young Boys Berno. Jednak najważniejsze jest zwyciężyć z Florą Talinn. odpowiedz

Kamilo87KK - 34 minuty temu, *.tpnet.pl Czas na slovan wrrr odpowiedz

Trampek - 50 minut temu, *.125.105 Blisko i wygodnie. Trafić w III rundzie na Malmö FF.Ostatecznie na HJK Helsinki .Było by super. odpowiedz

Marcus - 33 minuty temu, *.vectranet.pl @Trampek:

Chyba nie zrozumiałeś z kim możemy zagrać?! Na pewno nie z Malmo czy HJK. odpowiedz

Ja1916 - 30 minut temu, *.centertel.pl @Trampek: szkoda tylko że nie czytaleś ze zrozumieniem, bo nie możemy wpaść w LM na malme/helsinki odpowiedz

Arian Gradne Lopes Mares Kutes Alvares Morata - 28 minut temu, *.chello.pl @Trampek: xD Ty tak serio czy sobie jaja robisz ? odpowiedz

Levinho. Onet. pl - 56 minut temu, *.play-internet.pl Na Ligę Mistrzów nie ma szans, w Lidze Konferencji kasa mniejsza jak w Lidze Europy... Oby tylko wszech mocny właściciel nie kazał odpuścić meczu z Flora i skupić się na Lidze Europy... Szatanski pomysł, wiem, ale dziura finansowa, itd.....



odpowiedz

Heniek - 57 minut temu, *.chello.pl Na 6 drużyn rozstawionych dwie sa do pyknięcia, natomiast

Rangers, Olympiakos, Slavia, Omonia - niestety, nie mamy podjazdu. odpowiedz

Dedi - 48 minut temu, *.plus.pl @ Heniek: Mecz meczowi nie równy wydaję się że Legia gra lepiej niż sezon temu i to widać dlaczego od razu mamy się czuć przegrani z takim Young Boys np? Takie Bodo w zeszłym roku pokazało że nawet Milan da się powalczyć i nieźle ich nastraszyli... odpowiedz

Johny Mc Kayne - 57 minut temu, *.t-mobile.pl RANGERS FC.

pora na rewanż!!!!! odpowiedz

Dedi - 57 minut temu, *.plus.pl 3 runda to już łatwo nie będzie odpowiedz

Jedziemy do Glasgow ???? - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ja chcę Ragersów :) :) :) odpowiedz

Dedi - 57 minut temu, *.plus.pl @Jedziemy do Glasgow ????:



No niestety kibiców przyjezdnych UEFA nie pozwoliła wpuszczać na mecze. odpowiedz

TITO - 49 minut temu, *.orange.pl @Jedziemy do Glasgow ????: Za mocni są zwłaszcza po tym co zrobili w lidze odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.