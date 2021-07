Pekhart i Juranović o powrocie do treningów z Legią

Wtorek, 13 lipca 2021 r. 10:52 źródło: Legia.com

- Jestem szczęśliwy, że mogę trenować razem z kolegami z drużyny. To dla mnie naprawdę duża przyjemność. Ostatni rok w naszym wykonaniu był fantastyczny. Jesteśmy jedną wielką rodziną, a ja nie mogłem się doczekać, aż rozpocznę z Legią przygotowania do kolejnego sezonu - powiedział dla Legia.com Josip Juranović.



- Jestem gotowy na środowe spotkanie, ale wszystkie decyzje będzie podejmował trener. Zobaczymy co przyniosą najbliższe dni. Ze swojej strony mogę zapewnić, że będę dawał z siebie sto procent - dodał Chorwat.



- Tęskniłem za Legią. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę znowu zobaczyć wszystkich ludzi odpowiedzialnych za funkcjonowanie klubu. Cieszę się również z tego, że mogę przywitać w zespole nowe twarze. Czekałem na ten moment i w końcu jestem. Naprawdę dobrze być tutaj z wami z powrotem - powiedział Tomas Pekhart



- Razem z Josipem Juranoviciem wróciliśmy dzisiaj do treningów. Obaj byliśmy w podobnej sytuacji i wraz ze swoimi reprezentacjami przebywaliśmy na mistrzostwach Europy. Teraz jednak wróciliśmy i jesteśmy gotowi na ciężką pracę. Ja osobiście za bardzo nie odpocząłem podczas przerwy po Euro 2020. W przeciągu trwania tego całego, trudnego roku, każdy z nas miał jednak chwilę na reset i regenerację sił. Teraz jestem gotowy powrócić na boisko i sumiennie pracować z całą drużyną - dodał reprezentant Czech.