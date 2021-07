Zatwierdzono budżet Ekstraklasy na nowy sezon

Rada nadzorcza Ekstraklasy zatwierdziła budżet na sezon 2021/22. Do podziału pomiędzy 18 klubami Ekstraklasy będzie 230 mln zł, o 5 mln zł więcej niż w poprzednich rozgrywkach. Środki zostaną rozdzielone pomiędzy kluby według następujących zasad: - 44% - kwota stała rozdzielona równo pomiędzy wszystkie kluby (z czego 18 mln zł zostanie przekazane na szkolenie młodzieży, po jednym milionie na klub) - 20% - za miejsce w rankingu historycznym - 18,5% - za zajęte miejsce w tabeli na koniec sezonu - 14% - dla czterech drużyn występujących w rozgrywkach UEFA - 2,5% - Pro Junior System - 1% - dodatkowe środki dla spadkowiczów Ponadto spółka przekazuje klubom dodatkowo ok. 2,4 mln zł w formie barterów oraz wypłaca 8,4 mln zł na rzecz PZPN-u.

