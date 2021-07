Plan sparingów futsalistów Legii

Futsaliści Legii w ramach przygotowań do sezonu 2021/22 rozegrają cztery gry kontrolne oraz wezmą udział w turnieju. Pierwszy sparing podopieczni Pawła Juchniewicza rozegrają w sobotę, 7 sierpnia z BSF ABJ w Bochni. Tydzień później nasz zespół weźmie udział w Wilanów Futsal Cup. Później nasza drużyna, która szykuje się do pierwszego w historii startu w futsalowej ekstraklasie, grać będzie jeszcze na własnym parkiecie sparingi z KS Dynamik Toruń, MOKS Słoneczny Stok Białystok oraz Widzewem. Sezon 2021/22 legioniści rozpoczną meczem z Futsal Leszno, który zaplanowano na 11 września. Terminarz nadchodzącego sezonu dostępny jest tutaj . Plan przedsezonowych sparingów futsalowej Legii: 07.08 BSF ABJ Bochnia - Legia Warszawa 14-15.08 Turniej Wilanów Futsal Cup 21.08 Legia Warszawa - KS Dynamik Toruń 28.08 Legia Warszawa - MOKS Słoneczny Stok Białystok 04.09 Legia Warszawa - Widzew Łódź

