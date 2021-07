Akcja #DlaPanaLucjana z tytułem dla najciekawszej kampanii

Legijna akcja #DlaPanaLucjana, która promowała budowę Boiska Lucjana Brychczego na terenie jednej ze szkół na warszawskiej Ochocie, zdobyła tytuł najciekawszej kampanii tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego dla m.st. Warszawa. Wyniki głosowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2022, które oddawać można było do końca czerwca, poznamy w najbliższy czwartek o godzinie 18:00. Ogłoszenie wyników nastąpi w sali ratuszowej Pałacu Kultury i Nauki. Wstęp wolny. Z tego wydarzenia przeprowadzona zostanie również internetowa transmisja na żywo. Planowany koszt inwestycji wynosi 2 miliony 189 tysięcy 520 złotych, który obejmuje pełną dokumentację, wykonanie prac budowlanych, instalację monitoringu, eksploatację, zakup piłek, oznakowanie i namalowanie muralu. Więcej informacji nt. samego projektu znajdziecie tutaj .

brawo - 50 minut temu, *.vectranet.pl oby to byl prognostyk przed wynikami odpowiedz

Jan - 5 godzin temu, *.play-internet.pl A mnie ta nagroda w ogóle nie dziwi. Akcja roku jak na razie choć obiektywnie trzeba przyznać że nic się innego nie działo. Tym bardziej na plus ze ktoś coś takiego zrobil. Bł pomysł jakość i rozmach tak jak lubię :) odpowiedz

odp - 5 godzin temu, *.com.pl @Jan: w tej edycji zgłoszono podobno rekordową liczbę prohektów więc cieżko powiedzieć ze nic się nie działo hehe ale jak patrzylem u siebie to jest jakis dramat, ten projekt był zupłenie inny niż wsyzstkie, może kolega B. wymysli cos na Bemowie za rok :) Powodzenia! odpowiedz

sztosik - 6 godzin temu, *.com.pl Brawa dla autorów .oby się udało odpowiedz

