Tokio 2020: Terminy startów legionistów

Wtorek, 20 lipca 2021 r. 07:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Znane są już dokładne terminy startów sportowców Legii Warszawa podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Jako pierwszy rywalizację rozpocznie Tomasz Bartnik, który w konkurencji karabin pneumatyczny 60 strzałów rywalizować będzie w najbliższą niedzielę, 25 lipca o godzinie 8:30 polskiego czasu. Dzień później do rywalizacji w konkurencji Skeet 125 kobiet przystąpi Aleksandra Jarmolińska.



We wtorek, 27 lipca ponownie strzelać będzie Tomasz Bartnik, który tym razem wystartuje w karabinie pneumatycznym Mix. W sobotę, 31 lipca najpierw do rywalizacji sztafet mieszanych w konkurencji 4x100m stylem zmiennym przystąpi nasz pływak, Jan Kozakiewicz, a niespełna trzy godziny później walczyć w żeglarskiej klasie RS:X będzie Zofia Klepacka. Kozakiewicz również dzień później startować będzie w sztafecie - tym razem męskiej.



2 sierpnia Tomasz Bartnik przystąpi do rywalizacji w ostatniej konkurencji - karabin dowolny 3x40 strzałów. Jako ostatni z legionistów w Tokio walczyć będzie nasz pięcioboista - Łukasz Gutkowski. Jego start zaplanowano na sobotę, 7 sierpnia na godzinę 12:30 polskiego czasu.



Jak już pisaliśmy, niestety Jan Kozakiewicz nie będzie miał możliwości wystartować w konkursie indywidualnym na 100 metrów stylem klasycznym.



Terminy startów legionistów na IO w Tokio:

25 lipca (ND) g. 8:30 karabin pneumatyczny 60 strzałów (Tomasz Bartnik)

26 lipca (PO) g. 7:50 Skeet 125 (Aleksandra Jarmolińska)

27 lipca (WT) g. 8:15 karabin pneumatyczny Mix (Tomasz Bartnik)

31 lipca (SO) g. 4:43 pływanie, 4x100m st. zmiennym sztafet mieszanych (Jan Kozakiewicz)

31 lipca (SO) g. 7:30 żeglarstwo, RS:X kobiet (Zofia Klepacka)

1 sierpnia (ND) g. 4:36 pływanie, 4x100m st. zmiennym mężczyzn (Jan Kozakiewicz)

2 sierpnia (PO) g. 8:50 karabin dowolny 3x40 strzałów (Tomasz Bartnik)

7 sierpnia (SO) g. 12:30 pięciobój nowoczesny (Łukasz Gutkowski)