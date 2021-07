Konkurs: Wygraj bilet na mecz z Bodø/Glimt!

Wtorek, 13 lipca 2021 r. 16:45 Redakcja

Już ponad 16 tysięcy kibiców zakupiło wejściówki na środowy mecz Legii z Bodø/Glimt w ramach 1. rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów! Dzięki głównemu sponsorowi klubu firmie Fortuna zakłady bukmacherskie przygotowaliśmy dla Was, konkurs w którym do wygrania jest 5 wejściówek na ten mecz. Co trzeba zrobić, by wygrać bilet? Poprawnie odpowiedzieć na poniższe pytania. Tradycyjnie wygrywają najszybsi. Czas start!



UWAGA! Przy wstawianiu odpowiedzi należy podać e-mail - tylko w ten sposób skontaktujemy się ze zwycięzcami. Liczy się pierwsza odpowiedź, nie można odpowiadać więcej niż raz . Komentarze publikowane są z niewielkim opóźnieniem, natomiast o czasie udzielenia odpowiedzi decyduje moment wciśnięcia przycisku DODAJ.





Pytanie 1. Na której rundzie eliminacyjnej zakończyła się pucharowa przygoda Legii w poprzednim sezonie?

a) drugiej

b) trzeciej

c) czwartej



Pytanie 2. Kto był przeciwnikiem Legii w 1. rundzie el. Ligi Mistrzów w sezonie 2020/21?

a) Kuopion Palloseura

b) Linfield FC

c) Europa FC



Pytanie 3. Jakim wynikiem zakończy się dzisiejszy rewanżowy mecz Hibernians FC - Flora Tallin, którego zwycięzca zostanie potencjalnym rywalem Legii w kolejnej rundzie el. Ligi Mistrzów - jeśli Wojskowi wyeliminują Bodø/Glimt.

[wynik z ewentualną dogrywką, bez ewentualnych karnych]

podaj wynik:



Poprawna odpowiedź: 1 pkt.



O wygranej decydują kolejno:

1. liczba zdobytych punktów

2. dokładny czas wysłania odpowiedzi (kto pierwszy, ten lepszy)



Nagrody:

1. miejsce - 2 bilety

2. miejsce - 1 bilet

3. miejsce - 1 bilet

4. miejsce - 1 bilet



Koniec przyjmowania zgłoszeń o godzinie 18:00.



Aktualizacja: wtorek, 21:10



Wyniki konkursu



Prawidłowe odpowiedzi:

1. c) czwartej (Legia 0-3 Qarabag)

2. b) Linfield FC

3. 0-3



Klasyfikacja konkursu

1. Kosi - 3 pkt. (godz. 17:20) - 2 bilety

2. Artur - 3 pkt. (godz. 17:54) - 1 bilet

3. Rafał - 3 pkt. (godz. 17:59) - 1 bilet

4. Quarior - 2 pkt. (godz. 16:51) - 1 bilet



Wszyscy zwycięzcy otrzymali na podane e-maile informację o wygranych biletach. Dziękujemy za udział w zabawie i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach!