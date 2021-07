Kobylak wypożyczony do Puszczy Niepołomice

Wtorek, 13 lipca 2021 r. 18:44 Maciej Frydrych, źródło: 90minut.pl

Gabriel Kobylak został ponownie wypożyczony do Puszczy Niepołomice. 19-latek spędził cały poprzedni sezon w klubie z województwa małopolskiego.



Wychowanek Zgody Zarszyn do Legii trafił w 2018 roku, od tamtej pory w trzecioligowych rezerwach "Wojskowych" rozegrał siedem spotkań. Ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Puszczy Niepołomice. Na zapleczu Ekstraklasy rozegrał 17 meczów, z czego siedmiokrotnie zachował czyste konto. Po powrocie z wypożyczenia pojechał wraz z warszawiakami na zgrupowanie do Austrii, a na początku lipca podpisał nową trzyletnią umowę. Teraz w ramach wypożyczenia ponownie wraca do "żółto-zielonych".