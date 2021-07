Trening: Ostatnie szlify przed rewanżem. Boruc wrócił

O godzinie 18 w Legia Training center piłkarze mistrza Polski rozpoczęli ostatnie przygotowania do rewanżowego meczu 1. rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów z norweskim Bodø/Glimt. Po kilku dniach nieobecności z powodu choroby do zajęć wrócił Artur Boruc . To on najprawdopodobniej stanie między słupkami bramki Legii. Przez pierwsze 20 minut rozgrzewali się i wykonywali akcje 3 na 2 na bramkę strzeżoną przez jednego z czterech bramkarzy. Gdy rozpoczęła się praca nad taktyką, trening został zamknięty dla przedstawicieli mediów.

Łysy - 15 minut temu, *.nortis.pl Czechu coraz grubszy widać że się powodzi odpowiedz

Felek - 53 minuty temu, *.play-internet.pl Boruc sie spas jak dzika swinia. Miszta do bramki! odpowiedz

Robert Szenfeld - 25 minut temu, *.centertel.pl @Felek: nie wspominając o ortografii , musisz być ślepy żeby nie widzieć jak ten gościu jest sprawny pomimo wagi i wieku. odpowiedz

Nie wiem to pytam - 54 minuty temu, *.orange.pl A ci skrzydlowi co to ich zabraklo u Norek ostatnio to wyzdrowieli na rewanż? I ten co czerwoną kartkę dostał (2x ż) moze grać jutro? odpowiedz

boban - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Artur to Artur.Powinien zagrać odpowiedz

AML - 2 godziny temu, *.centertel.pl W SONDZIE 65 % GŁOSUJĄCYCH STAWIA NA ZWYCIĘSTWO LEGII A AŻ 35 % KIBICÓW GŁOSUJE NA PRZEGRANĄ LEGII !!!

==========================

TO JEST ZDUMIEWAJĄCE - AŻ TYLE KIBICÓW NIE WIERZY W SUKCES LEGII !!! odpowiedz

Woytek (Legionisci.com) - 2 godziny temu, *.legionisci.com @AML: nie do końca tak jest. Sonda trwa od pierwszego dnia wylosowania Bodo. Od tego czasu nastroje znacznie się zmieniły. Aktualnie na Legię stawia ponad 90%. Jutro zrobimy podsumowanie sondy z dokładnym wyjaśnieniem :) odpowiedz

AML - 2 godziny temu, *.centertel.pl JUTRO TYLKO ZWYCIĘSTWO Z BODO !!!

===================================

GDYBY JESZCZE UDAŁO SIĘ WYGRAĆ RÓŻNICĄ 2 BRAMEK BYŁBYM WNIEBOWZIĘTY !!!



TYLKO LEGIA-LEGIA 16 MP !!! odpowiedz

