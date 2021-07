Ważne informacje o wejściu na mecz z Bodø/Glimt!

Wtorek, 13 lipca 2021 r. 21:44 Woytek, źródło: Legia Warszawa

Ze względu na obowiązujące obostrzenia, klub przekazał szczegółowe informacje, które mają ułatwić bezpieczne i szybkie wejście na stadion. Przypominamy, że od tego sezonu został uruchomiony nowy system biletowy. Wejściówki można okazać na kilka różnych sposobów, więc warto zapoznać się z poniższą informacją. Ponadto cały czas można kupować bilety na mecz na stronie bilety.legia.com.



Ze względu na obowiązujące obostrzenia, zachęcamy kibiców do wcześniejszego przyjścia na stadion. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kolejek, a także usprawni całą przedmeczową komunikację.



Wejście na stadion Legii możliwe jest za pomocą różnych nośników:



1. Karta kibica Legii Warszawa

Jeśli przy zakupie biletu wybrałeś opcję „Przypisz bilet do karty” na stadion wejdziesz na podstawie swojej karty kibica przykładając ją do czytnika. Przed podejściem do bramek przygotuj kartę kibica i dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.







2. Bilet PDF

Jeśli przy zakupie biletu wybrałeś opcję „Bilet PDF” na stadion wejdziesz na podstawie wydrukowanego biletu. Zalecamy wydrukowanie biletu na drukarce laserowej. Przed podejściem do bramek przygotuj bilet i dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.



3. Bilet SMS

Jeśli po zakupie biletu wysłałeś bilet SMS-em na swój telefon, kliknij w link, aby go otworzyć (działa na urządzeniach z systemem Android oraz IOS). Przed podejściem do bramek przygotuj bilet w telefonie oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.



4. Bilet wallet

Jeśli po zakupie biletu wysłałeś bilet do aplikacji wallet na swój telefon, aby go pobrać otwórz aplikację wallet. Bilet w aplikacji wallet dedykowany jest głównie dla posiadaczy telefonów z systemem IOS. Przed podejściem do bramek przygotuj bilet oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.





Pamiętaj!



W każdej chwili możesz zalogować się do systemu biletowego na swoje konto i zmienić nośnik biletu!