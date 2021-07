31 lipca zbiórka krwi na Legii!

Bardzo serdecznie zapraszamy na tradycyjną wakacyjną zbiórkę krwi organizowaną przez Krewkich Legionistów we współpracy ze Stowarzyszeniem Kibiców Legii Warszawa i klubem. Odbędzie się ona w sobotę, 31 lipca w godzinach 9-14 na stadionie Legii Warszawa. W okresie wakacji brakuje krwi, więc liczy się każda osoba. Rezerwujcie sobie terminy i widzimy się na stadionie Legii. Będą niespodzianki dla krwiodawców! Klub przeznaczył dla krwiodawców bilety na mecz z Bruk-Betem Termalica Nieciecza, który odbędzie się w weekend 20-23 sierpnia. Podczas akcji prowadzona będzie zbiórka zabawek dla oddziałów Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Zabawki i książki muszą być nowe lub w stanie idealnym. Przejrzyjcie u siebie w domach, może macie takie przedmioty do przekazania. Widzimy się 31 lipca na Legii!

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Jk - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ile czasu zazwyczaj czeka się na swoją kolei oddano krwi? 2h? Co oprócz dowodu jest potrzebne? odpowiedz

Cyniek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Z innej beczki Ludzie pomóżcie kupiłem koledze bilet na Rakow i zamiast na kartę kupiłem w Pdf nie mam możliwości. Wydrukowania tego biletu jak mogę go przepisać na kartę bi nie widzę na swoim koncie takiej możliwości z góry dziękuję odpowiedz

Redakcja (Legionisci.com) - 1 godzinę temu, *.legionisci.com @Cyniek: powinieneś mieć możliwość przepisania biletu z PDF na SMS albo na wallet. Na pewno dziś w klubie będą pracowali nad tą kwestią. Będziemy informować. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.