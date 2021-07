Zbiórka na oprawy przed meczem z Bodø/Glimt

Środa, 14 lipca 2021 r. 09:21 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dzisiaj o 20:00 przy Łazienkowskiej spotkamy się po przerwie, by wspierać nasz klub w walce o awans do drugiej rundy kwalifikacyjnej do Ligi Mistrzów. Bilety na to spotkanie cały czas są w sprzedaży, a chyba nikogo nie trzeba namawiać, by po tak długiej przerwie przyszedł na trybuny i robił to, co do niego należy. Przy wejściach na stadion Nieznani Sprawcy prowadzić będą zbiórkę na oprawy - tradycyjnie nie omijamy puszek i wspieramy legijny ruch ultras.



"Jeśli zależy Wam, aby najbliższych spotkaniach nie było nudy, to wiecie co trzeba zrobić - my z góry dziękujemy. A w przerwie będzie można kupić ostatnie sztuki szalików" - informują NS-i. Szaliki (pasiak) z motywem z jednej z ostatnich opraw "CWKS 1916" kosztuje 35 zł.



W przerwie meczu pod gniazdem będzie można również kupić zgodowe vlepki Legia - Zagłębie (10 zł za 8 szt.) od UZL, jak również szaliki z okazji 30-letnia zgody (40 zł).