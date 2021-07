Sonda przed LM: 90% optymistów

Środa, 14 lipca 2021 r. 16:10 Woytek, źródło: Legionisci.com

Dobiega końca nasza sonda, którą uruchomiliśmy w momencie wylosowania przez Legię w 1. rundzie eliminacyjnej Ligi Mistrzów Bodø/Glimt na naszej stronie trwa sonda, w której zadaliśmy Wam pytanie: Czy Legia awansuje do 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów? Dzień przed pierwszym meczem 60% osób stawiało na awans Legii, a po korzystnym wyniku uzyskanym w Norwegii ta liczba skoczyła do ponad 90%.



I w takich nastrojach udamy się dziś na Łazienkowską, by po dłuższej wspierać Wojskowych! Zachęcamy wszystkich do przybycia na stadion i głośnego dopingu przez cały mecz.



Poniżej przedstawiamy jak wyglądało głosowanie w naszej sondzie dzień po dniu.



Głosowanie dzień po dniu





Jak szanse Legii widzą bukmacherzy?



LEGIA - BODO/GLIMT

1 1.82 X 4.00 2 4.20



Mecz Legia Warszawa - FK Bodø/Glimt odbędzie się w środę, 14 lipca o godzinie 20:00 na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie. Transmisję z meczu przeprowadzi stacja TVP Sport. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.