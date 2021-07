Wojtysiak odszedł do Stali Stalowa Wola

Oskar Wojtysiak na zasadzie transferu definitywnego przenosił się do trzecioligowej Stali Stalowej Woli. Wychowanek Orlika 14 Radom z Legią związany był od sezonu 2012/13. Przechodził przez następne szczeble juniorskie, po czym rozpoczął rywalizacje w trzeciej lidze wraz z rezerwami warszawskiego klubu. W zeszłym sezonie 21-latek zaliczył 24 występy w Legii II. Życzymy powodzenia w dalszej karierze!

