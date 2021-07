Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - FK Bodø/Glimt przeprowadzi stacja TVP Sport. Początek spotkania o godzinie 20:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych. LEGIA - BODO/GLIMT 1 1.82 X 4.00 2 4.20

Sebo(L) - 54 sekundy temu, *.centertel.pl Wróciły demony przeszłości. Legia gra kibel i z taką taktyką i grą trudno spodziewać się dzisiaj zwycięstwa i awansu do 2 rundy. Na razie wygląda to fatalnie. odpowiedz

Syn trenera - 4 minuty temu, *.vectranet.pl Looj słabo Nasi w szatni zostali... Już nie pierwszy raz w ostatnim czasie... Weźcie się do roboty... Już 0/1 mogło być... Cud... odpowiedz

Wawa - 9 minut temu, *.chello.pl Czesiu co to jest buchaaaaaa

Człowieku co wy trenujecie gra Legii na ten moment to dno I trzy metry

odpowiedz

atmosferić - 13 minut temu, *.orange.pl typowa taktyka polskiego trenerzyny - minimalizm i obrona czestochowy - brzydzi mnie takie podejscie odpowiedz

Krzeszczu - 10 minut temu, *.bredband2.com @atmosferić: po 25 minutach pierwszej polowy (i po calym zeszlym sezonie) mam podobne uczucie... odpowiedz

Dziaduszko - 17 minut temu, *.centertel.pl Póki co to Legii nie ma na boisku odpowiedz

LewLegia - 9 minut temu, *.net.pl @Dziaduszko: jest kolego, popatrz na koszulki i dumną L ke w kółeczku, która placze jak widzi pyze poznańską, która człapie przy lini i udaje przejętego sytuacją.

Oooooo....... Gwidy się pojawiły w 27 minucie

odpowiedz

ojej - 18 minut temu, *.centertel.pl Widzę, że wesoła kompanija przepłacanych piłkarzy gra na utrzymanie wyniku. Czy potem meczu mają szansę na eliminacje do 3 ligi europejskiej konferencji? odpowiedz

Hm.. - 6 minut temu, *.centertel.pl @ojej: polska piłka klubowa to pośmiewisko w Europie, reprezentacyjna zresztą też. odpowiedz

KowaL - 24 minuty temu, *.centertel.pl Obrona Częstochowy i ten nieudany kiszony odpowiedz

Gocław - 31 minut temu, *.net.pl Kapitan Norwegòw z opaską tęczy. Obciach dla dumnych Wikingöw i oczywiście brak polityki w UEFA . Źenada. odpowiedz

Krzeszczu - 38 minut temu, *.bredband2.com Widze ze kapitan norwegoch juz zalozyl teczowke na ramieniu. No to jedziemy z tymi zadufanymi picusiami. 3-0 dla nas, tak zeby nie bylo nieporozumien. odpowiedz

Krzeszczu - 31 minut temu, *.bredband2.com @Krzeszczu: *norwegow odpowiedz

Tommy - 53 minuty temu, *.toneticgroup.pl 6 reklam żeby dojść do komentarzy odpowiedz

Krzeszczu - 22 minuty temu, *.bredband2.com @Tommy: AdBlock i po klopocie. Za darmo. odpowiedz

Jest - 1 godzinę temu, *.plus.pl Gdzie sklady odpowiedz

Hg - 1 godzinę temu, *.chello.pl Hej Legio jazda z norkami!! odpowiedz

LW82 - 1 godzinę temu, *.net.pl Jazda Legio

Tylko zwycięstwo odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de Hej Legio jazda z k....mi. odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Czesiek wystawił chyba najmocniejszy skład. Jestem spokojny o wynik. odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Yeti: Prócz Juranovicia ten sam skład co w Norwegii. Tam wtedy grał Skibicki na wahadle. odpowiedz

Gajowy - 2 godziny temu, *.getfiber.pl Do boju odpowiedz

