Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - FK Bodø/Glimt przeprowadzi stacja TVP Sport. Początek spotkania o godzinie 20:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych. LEGIA - BODO/GLIMT 1 1.82 X 4.00 2 4.20

Komentarze (34)

+ dodaj komentarz

dodaj

atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl boruc kopie pilke na loziomie b klasy. Co wykop to aut albo do norwega. To jest bramkarz ktorzy gra najgorzej nogami w polsce. odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @atmosferić: a ty znowu tutaj? nie płaczesz w poduszkę po wygranej Legii? odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.chello.pl Może Podolski też przedłuży jak Boruc o rok hmmm odpowiedz

Kielonek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Co robi dzisiaj na boisku Mladenović? odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl @Kielonek: wygląda na sabotażystę. Może chce wymusić odejście? odpowiedz

antyk - 2 godziny temu, *.47.73 o i w drugą połowę weszliśmy tak jak powinniśmy grać od początku,jedziemy z leszczami,będzie 3-0 ale nie zmieniam zdania co do mledenowicza ,Legia to nie jest klub gdzie się gra za zasługi,nie masz formy to siadasz na ławie,tak powinno być bo koleś ewidentnie jest cieniem samego siebie i może lepiej żeby perę meczy przemyślał na ławie odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Kapustka dziś masakra każdy kontakt z piłką to babol.. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl A ja lubię Czesława i jego rozwiązania taktyczne. Legia dawno tak udanie nie rozpoczynała sezonu. Jest nadzieja na lepsze czasy, obaczymy. odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl Luquinhas znakomity. Coś mi się widzi, że Mladenovic nagrabił sobie u kolegów z drużyny. Robią co mogą, byle mu nie podać. odpowiedz

atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl kazdy trenerzyna polski stawia kazda druzyne na straconej pozycji juz na odprawie taktycznej - cos jest nie tak mentalnie z tymi ludzmi - wiecznie obsrani, wiecznie za podwojna garda, wiecznie w defensywce i niskim presingu. odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl Wróciły demony przeszłości. Legia gra kibel i z taką taktyką i grą trudno spodziewać się dzisiaj zwycięstwa i awansu do 2 rundy. Na razie wygląda to fatalnie. odpowiedz

i znow prorok do d..y - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Sebo(L) :

a jednak taktyka i gra dala 2 :0 a Ty sie chyba jednak nie nauczysz ze szklanka jest do polowy pelna! Lepiej jechac hejtem no nie a nuz sie trafi i cie wezma do łonetu w zastępwie czarnowidza Jajkowskiego! To dopiero bedzie fucha. Warto wiec walcz. Walcz ale proponuje sie do kolejarzy oni takich potrzebują. Narka odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Looj słabo Nasi w szatni zostali... Już nie pierwszy raz w ostatnim czasie... Weźcie się do roboty... Już 0/1 mogło być... Cud... odpowiedz

Wawa - 3 godziny temu, *.chello.pl Czesiu co to jest buchaaaaaa

Człowieku co wy trenujecie gra Legii na ten moment to dno I trzy metry

odpowiedz

atmosferić - 3 godziny temu, *.orange.pl typowa taktyka polskiego trenerzyny - minimalizm i obrona czestochowy - brzydzi mnie takie podejscie odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @atmosferić: po 25 minutach pierwszej polowy (i po calym zeszlym sezonie) mam podobne uczucie... odpowiedz

Dziaduszko - 3 godziny temu, *.centertel.pl Póki co to Legii nie ma na boisku odpowiedz

LewLegia - 3 godziny temu, *.net.pl @Dziaduszko: jest kolego, popatrz na koszulki i dumną L ke w kółeczku, która placze jak widzi pyze poznańską, która człapie przy lini i udaje przejętego sytuacją.

Oooooo....... Gwidy się pojawiły w 27 minucie

odpowiedz

ojej - 3 godziny temu, *.centertel.pl Widzę, że wesoła kompanija przepłacanych piłkarzy gra na utrzymanie wyniku. Czy potem meczu mają szansę na eliminacje do 3 ligi europejskiej konferencji? odpowiedz

Hm.. - 3 godziny temu, *.centertel.pl @ojej: polska piłka klubowa to pośmiewisko w Europie, reprezentacyjna zresztą też. odpowiedz

KowaL - 3 godziny temu, *.centertel.pl Obrona Częstochowy i ten nieudany kiszony odpowiedz

Gocław - 3 godziny temu, *.net.pl Kapitan Norwegòw z opaską tęczy. Obciach dla dumnych Wikingöw i oczywiście brak polityki w UEFA . Źenada. odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com Widze ze kapitan norwegoch juz zalozyl teczowke na ramieniu. No to jedziemy z tymi zadufanymi picusiami. 3-0 dla nas, tak zeby nie bylo nieporozumien. odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @Krzeszczu: *norwegow odpowiedz

Tommy - 3 godziny temu, *.toneticgroup.pl 6 reklam żeby dojść do komentarzy odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @Tommy: AdBlock i po klopocie. Za darmo. odpowiedz

Jest - 4 godziny temu, *.plus.pl Gdzie sklady odpowiedz

Hg - 4 godziny temu, *.chello.pl Hej Legio jazda z norkami!! odpowiedz

LW82 - 4 godziny temu, *.net.pl Jazda Legio

Tylko zwycięstwo odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.t-ipconnect.de Hej Legio jazda z k....mi. odpowiedz

Yeti - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Czesiek wystawił chyba najmocniejszy skład. Jestem spokojny o wynik. odpowiedz

atmosferic - 4 godziny temu, *.orange.pl @Yeti: Prócz Juranovicia ten sam skład co w Norwegii. Tam wtedy grał Skibicki na wahadle. odpowiedz

Gajowy - 5 godzin temu, *.getfiber.pl Do boju odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.