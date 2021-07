Konferencja pomeczowa

Michniewicz: Skuteczność zrobiła różnicę

Środa, 14 lipca 2021 r. 22:52 Fumen, źródło: Legionisci.com

Czesław Michniewicz (trener Legii): Cieszę się, że wygraliśmy i awansowaliśmy do kolejnej rundy. Nie było na pewno łatwo, bo rywal był wymagający. Myśleliśmy o Bodo od samego początku i analizowaliśmy ich grę. W efekcie zagraliśmy mądry mecz. Owszem, w każdym meczu zdarzają się błędy i tak było dzisiaj przy 0-0, ale wyprowadziliśmy kontrę i zdobyliśmy fantastyczną bramkę.



Mimo, że warunki były ciężkie, to tempo gry było dobre. Realizowaliśmy swoje założenia, choć zakładaliśmy, że rywale będą wyżej atakować. Spodziewaliśmy się, że uda wyprowadzić się kontrę. Dwukrotnie Luquinhas próbował uruchomić Mahira i raz to "Lugui" ruszył z kontrą. Zresztą taki był cel, żeby zdobyć bramkę jako pierwszy.



Wcześniej nie myśleliśmy o Florze. Nie analizowaliśmy wyników, ale wiemy, że już w piątek grają mecz ligowy. Na pewno wyślemy kogoś ze sztabu albo nawet sam pojadę ich zobaczyć. Generalnie musimy być przygotowani, że ich pokonać.



Generalnie nie było różnicy poziomów między Legią a Bodo. Różnicą była skuteczność. Norwedzy uwielbiają atakować, szczególnie u siebie. Wymieniają dużo podań w meczu, ale znaliśmy ich problemy. Także nie oceniam tej rywalizacji przez pryzmat różnicy klas, bo nie była ona zbyt duża.



Przed nami Superpuchar i na pewno chcemy zdobyć te trofeum. Jaki będzie skład? Zobaczymy jutro po treningu. Dziś wielu graczy narzekało na urazy. Jednym z nich jest Artur Jędrzejczyk, którego szanse na sobotni występ są niewielkie. Chcemy go oszczędzać na europejskie puchary. Tak czy inaczej chcę wystawić optymalny skład. To będzie pierwsza Legia, ale z korektami.