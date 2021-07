Konferencja pomeczowa

Knutsen: To dla nas lekcja i inspiracja

Środa, 14 lipca 2021 r. 22:21 Fumen, źródło: Legionisci.com

Kjetil Knutsen (trener Bodø/Glimt): Jestem dumny z postawy mojego zespołu. To dla nas duża lekcja na przyszłość i jednocześnie inspiracja, żeby występować na tym poziomie. W pierwszej połowie udało nam się dominować, ale nie było okazji do zakończenia akcji bramką. Inna sprawa, że ciężko było zagrozić Legii, bo gospodarze bronili się bardzo dobrze. O wyniku zadecydowała postawa trzech ofensywnych zawodników Legii.



Dla mnie istotne jest to, żeby obecnej drużynie dawać zaufanie. Nie chcę mówić o tych, którzy odeszli z klubu. To byłoby nie w porządku wobec tych, którzy są w składzie. Takie jest życie, taki jest futbol i nie chcę robić porównań do poprzedniego sezonu. Musieliśmy sobie z tym poradzić.