Sędziowie

Główny: Aristotelis Diamantopoulos (Grecja)

Asystent: Tryfon Petropoulos (Grecja)

Asystent: Reinhart Buxbaoum (Grecja)

Techniczny: Georgios Tzovaras (Grecja)



Komentarze (45)

+ dodaj komentarz

dodaj

Fajny tytul - 11 minut temu, *.centertel.pl I ten wykrzyknik. Zupełnie jakby przejść do 4 rundy i mieć Dundalk. A tu 2 i jaka euforia. Dobrze że obniżacie oczekiwania :) odpowiedz

Markus Merk - 3 minuty temu, *.play-internet.pl @Fajny tytul: Bo to był najważniejszy dwumecz. odpowiedz

Leśny Dziadek - 14 minut temu, *.orange.pl Panie Czesławie, specjalne podziękowania - wreszcie Legia ma trenera, który potrafi przygotować i ustawić odpowiednio zespół. Oby tylko kolo Darek to docenił. Trener Miszka ma swoje zdanie, ma trudny charakter, ale do naszego klubu, to odpowiedni człowiek, na odpowiednim miejscu. odpowiedz

Leśny Dziadek - 16 minut temu, *.orange.pl Stawiał ktoś na 2 wygrane z Norwegami, szczerze? odpowiedz

Markus Merk - 1 minutę temu, *.play-internet.pl @Leśny Dziadek: ja 1:0 wyjazd i 2:1 dom. odpowiedz

Leśny Dziadek - 19 minut temu, *.orange.pl "Dmuchał pan kiedyś w taka pogodę, panie kolego"? Graliście kiedyś panowie w taką pogodę? A oni zapierd... ,na ostro kręcili. Także weźcie to koledzy pod uwagę. odpowiedz

Lukas - 22 minuty temu, *.chello.pl Na stadionie był ogień. Wielkie dzięki Bracia i Siostry! odpowiedz

meter - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl Zanim któryś z Was ,jeszcze kiedykolwiek napisze że Martins nie ma liczb ,niech się stuknie w głowę.Koleś "czyta" grę zajebiście,jest dla mnie gwarantem spokoju przy grze defensywnej.



Brawo drużyna.Jedziemy dalej! odpowiedz

olew - 34 minuty temu, *.vectranet.pl Nudny trochę ten mecz, ale ogromne dzięki dla grajków, że nie pękli, ci drwale naprawdę mieli siły na 90 minut ... byłem tym zaskoczony. Żyleta wspaniała , dawno tak nie dali czadu, ja wyłem od czasu do czasu, ONI bezustannie ! Szacunek ! a poza tym ...gramy dalej ! Lato z Legią jest wspaniałe . odpowiedz

Kibic CWKS - 38 minut temu, *.chello.pl Może nie o meczu, ale o komentatorach meczu, bardzo fajne zachowanie Borka i Węgrzyna, gdy był odśpiewany Hymn Polski, nawet jak jeden z naszych przyjął Sobie piłkę i pobiegł z nią do przodu (był już praktycznie Sam na Sam) to zachowali ciszę. Bardzo cieszy bo z poprzednich lat, jak Legia grała i Hymn to komentatorzy nie potrafili tego uszanować i komentowali, a Tutaj bardzo fajne zachowanie. Do 2-ej zwrotki była totalna cisza, a później Borek bardzo po cichu mówił, aby można było spokojnie wysłuchać Hymnu. Prosiłbym o więcej takich reakcji, a cichy komentarz przez cały mecz, aby można było wysłuchać przyśpiewek (oczywiście lepiej je się słucha na stadionie) odpowiedz

bie/L/sko - 8 minut temu, *.master.pl @Kibic CWKS: akurat Węgrzyna nie lubię. Ma taki wyśmiewny sposób komentowania, ale za powagę podczas hymnu to szacun. A tak zgadzam się z Tobą odpowiedz

ajg - 40 minut temu, *.t-mobile.pl Trochę denerwujący był początek,kiedy Legia się b.głęboko cofnęła. Myślę,że to było celowe,żeby Bodo się wyszalało w tym upale!

Duża zasługa trenera -od czasów Staszka Czerczesowa pierwszy trener,który zna swój fach a nie uczy się go w Legii!

Optymizm się we mnie budzi,bo widać drużynę!

Do tego jest kilku nowych,potencjalnie z papierami!!! odpowiedz

Farme(L) - 41 minut temu, *.virginm.net Pierwsze Bodo za płoty...

Gratulacje dla drużyny...

Gratulacje dla kibiców...

Od dawna tak się nie stresowałem pierwszą rundą... tak jak napisałem jakiś czas temu, czy środa czy czwartek w tym roku biorę w ciemno, choć z nadzieją, że w poniedziałek na kacu do roboty nie będę chodził po meczu ligowym!!!!

Dziękuje i Legio już w sobotę!l zagraj mocno!!! odpowiedz

ELvis - 52 minuty temu, *.chello.pl I teraz moje trzy grosze od dawna: dLa je*anych sezonowych pajaców: dla mnie Pan trener Czesław Michniewicz zrobił kawał dobrej roboty jeżeli biega o taktykę (1.sram na opinię tych "sezonowców" po raz kolejny i nie pierwszy). Emreli, to będzie i już staję się być "przekotem" (i tu pojawia się pierwsze pytanie dla tych, co tylko przychodzą na Łazieńkowską albo tylko widzą w TV żeby widzieć grę Prawilnych Legionistów jak w "FIFIE" na poziomie amatorskim). DLa mnie dobry mecz ale Kapustka ten krakowski albo za dużo chce pokazać i brakuje mu czegoś albo jest zwykłym "najemnikiem" i w takiej drużynie jak Legia nie jest jego miejsce (to moja opinia po tym meczu). Tak żałuję, że niestety "życie" nie pozwoliło mi być na meczu żeby dodać coś swojego "krzyku" ale jak widziałem w TV te niektóre "platikowe laski", co robią sobie "selfie" albo tych niektórych w okularach na przykład:) co nie wiedzieli jaki wynik jest nam potrzebny do awansu a przyszli tylko żeby sobi zrobić kilka zdjęć, a później "psioczyć" (czyt. w ich języku: być krytykantem i znawcą piłki nożnej) przez kabel jaka to gra była ch*jowa i jakbym to ja zrobił w FIFIE na poziomie amatorskim i jakie to były i są ch*jowe transfery... zwykłe pajace. Co do trybun... Pięknie wychodziło te "wygwizdywanie" wreszcie jak piłkę ma drużyna przeciwna (nie jarają się samym dopingiem dla Naszych). A teraz czekam na estoński Tallin i oby dalej tak wyglądało. Łzy mam w oczach jak widzę brami dla Legii ale ch*j może jestem inny (a pierwsze łzy przyznam pojawiły się podczas el. LM w sezonie 95/96) Pozdro na ostro (L) tylko i zawsze zwycięstwo.

P.S.

Żebym miał tylko jakąś siłę przebicia do tego co jest w tym czasie na wakacjach (Mioduski... btw tęsknie mimo wszystko za Leśnodorskim) prosiłbym żeby nie sprzedawał takiego GRACZA jakim jest Luquinhas, bo bez niego będzie na prawdę wielka ch*jnia) odpowiedz

Siwy - 9 minut temu, *.sky.com @ELvis: Tylko do Kapustki się odniosę-daj mu czas do zimy. Jak nie będzie „tego czegoś” na co czekamy to Loczek go puści za frytki odpowiedz

Ochota z Legią - 54 minuty temu, *.orange.pl Bardzo dobry mecz Legii choć długimi fragmentami pierwszej połowy graliśmy zbyt nisko i pozwalaliśmy Bodo za bardzo się rozhulać.... druga połowa dużo lepsza no i kondycyjnie Legia dobrze wytrzymała ten mecz. Emreli to jest kot, świetna asysta przy golu Luqinhas a, tak się gra, szybko i na jeden kontakt, taki Krychowiak zatrzymały się z piłką, poczekał aż Bodo zdąży wrócić i się ustawić i podał do tylu do najbliższego ;) To co sam Luqinhas zrobił przy golu to kosmos i akcja w stylu Messiego... Fajnie że na koniec Pekhart zrobił swoje i zamknął ten dwumecz, teraz Flora, w teorii będzie łatwiej ale najgorsze co może zrobić Legia to ich olać i zlekceeażyć, jestem jednak w miarę spokojny, podejrzewam że schody zaczną się w 3 rundzie...Tylko Legia! odpowiedz

LewLegia - 58 minut temu, *.net.pl Bardzo proszę o zamknięcie licznika WSTYDU pudelka.

Dzisiejszy spektakularny wynik jest idealnym momentem na Wielki Reset.

Chwała pyzie poznańskiej i jego kunsztowi trenerskiemu.

Hip hip huraaa.... odpowiedz

bie/L/sko - 2 minuty temu, *.master.pl @LewLegia: jestem za. Pokazywanie tego licznika to wstyd dla nas. Szanujemy się, będę nas szanować. Pozdrawiam odpowiedz

bie/L/sko - 2 minuty temu, *.master.pl @LewLegia: jestem za. Pokazywanie tego licznika to wstyd dla nas. Szanujemy się, będę nas szanować. Pozdrawiam odpowiedz

bie/L/sko - 2 minuty temu, *.master.pl @LewLegia: jestem za. Pokazywanie tego licznika to wstyd dla nas. Szanujemy się, będę nas szanować. Pozdrawiam odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Wyeliminowanie Bodo powinno dodać naszym zawodnikom pewności. Co prawda do wygranych eliminacji jeszcze daleko, ale wygląda to całkiem nieźle.



Liqi KING. odpowiedz

SzB - 1 godzinę temu, *.pljtelecom.pl Była ambicja, zaangażowanie, dobry wynik. Oby tak dalej. odpowiedz

RobL - 1 godzinę temu, *.centertel.pl jest wygrana z bardzo ciężkim rywalem, bonus jest taki że w 2 rundzie gramy z bardzo łatwym, ps.bramka luki jak mesi brawo odpowiedz

Rocket - 1 godzinę temu, *.com.pl Nie oglądam ostatnio często Legii ale jest to zwycięstwo jest naprawdę świetnie. Męczyliśmy się na początku ale koniec końców bardzo przekonywujące zwycięstwo na Łazienkowskiej. Chyba daleko zajdziemy. Naprzód Legio!! :) odpowiedz

jarekk - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl Dziekuje za dobry wynik i mimo wszystko ambicje. Pierwsze 30 minut niech idzie w zapomienie. Moze to byla taka taktyka?

Obrona duza poprawa, prawie bezbledna.

Byly dwa wyjatki. Kapustka - uwazalem ze stac go na wiecej. Ale nie, to drewno na okregowke.

W pierwszych 20-tu minutach mial 4 razy pilke i 4 grozne straty. Beznadziejny strzal. Potem sie obrazil i zniknal. W drugiej polowie dobre podanie ale zeby nie bylo tak dobrze to zaraz grozna strata i zolta kartka. Dobrze ze go zmienili i niech wiecej nie wraca.

No i Mladenovic - jak zwykle bezmyslny i chamski faul ktory malo nie skonczyl sie bramka, potem klotnia z sedzia i kartka. Caly on.

Dla mnie na plus Johanson, Bedzie dobry, duzo lepszy niz slabiutki Slisz. odpowiedz

(L)eo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @jarekk: a co ma Johansson do Slisza? odpowiedz

dżonny - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl zaimponował mi ten Johannson odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com Moim skromnym zdaniem mielismy dzisiaj trzech kozakow, The Three Kings, Luqi, Martins i Emreli. Bardzo dobre wejscie zanotowal Johansson, widac ze bedzie to swietne wzmocnienie. Jesli Abu Hanka i ten Majk (??) pokaza jakosc to moze to byedzie nawet calkiem niezle okienko transferowe. Tylko zeby Michnik ich nie wprowadzal przez ruski rok.

Faza grupowa co najmniej LE jest na wyciagnieciu reki! A to by bylo naprawde zayeebiste.

Druzyna wyglada naprawde niezle. Moje jedyne obawy to przedstawiciel betonu i polskiej mysli szkoleniowej. Dowodem, po raz kolejny, cala pierwsza polowa.

Ale cieszmy sie wygrana! Teraz Flora, chyba z Obaama i tym dziadkiem z bialego stoku, jak mu tam? Zajtzev? odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: odegranie Emreliego przy pierwszym golu super. lekko i szybko odpowiedz

LW82 - 1 godzinę temu, *.net.pl @Krzeszczu: kurła tu jescze z barcelonami manchesterami i bayernami będziemy grac

TYLKO LEGIIIAAAAAAA odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @singspiel: On ma nie tylko bardzo fajna technike ale i swietne rozeznanie pola gry. To dlatego widzimy tak fenomenalnego Luqiego. Smiem twierdzic ze bedzie to para radarowa i zobaczymy jeszcze lepszy ich wariant, w miare tego jak sie beda zgrywali. Bardzo mi sie podobal Johansson, ma super kulture gry, a etyka pracy u niego jest typowo szwedzka (to akurat na wielki plus), beda z niego ludzie.

Niech tylko Michnik nie robi ciagle w pampersa i pozwoli druzynie grac odwazniej. Jak w drugiej polowie. Chamulcowych trenerow raczej nam nie potrzeba, wystarczy ze jest beton polskiej mysli szkoleniowej.

Jestem Bardzo ciekawy Hanki i tego Majka. Kurcze, to moze byc na prawde bardzo fajna ekipa! I bardzo ciekawa jesien! odpowiedz

Rafix - 59 minut temu, *.chello.pl @Krzeszczu: Niby mówi się o tym polskim betonie, ale tak se myślę kiedy Legia grała najlepiej. jak sobie przypomnę to głównie kiedy byli polscy trenerzy. Tu bardziej chodzi o polską mentalność piłkarzy, minimalizm w ich głowach, gdzie mamy wynik to czekamy na koniec meczu. Na pewno Michniewicz nie ustawił tak taktyki aby bronić tak głęboko od pierwszej minuty.

Ten polski beton też pokazał nam "trener" z zagranicy, światowy z Portugalii Sa Pinto. Nie jestem super fanem Czesia, ale można śmiało mówić że z tym trenerem Polska wyszła by z grupy. Co innego że podobno ma bardzo dobry sztab szkoleniowy z pewnym Włochem który ogarnia taktykę, ale to tez trzeba umieć zgrać, zebrać i wprowadzić w życie. odpowiedz

Krzeszczu - 51 minut temu, *.bredband2.com @Rafix: Co do samej mentalnosci to na pewno masz racje. Co niejednokrotnie podkreslal Kolega Wolfik. I w pelni bym sie zgodzil gdyby nie drobne "ale". Tzn "polską mentalność piłkarzy, minimalizm w ich głowach, gdzie mamy wynik to czekamy na koniec meczu". Gdybysmy mieli 8-9 polskich pilkarzy w wyjsciowej jedenastce, to pewnie bylby to trafny faktor. Ale jest ich zaledwie 3-4. Wiec wydaje mi sie ze ten "beton myslowy" bardziej przeszkadza innym pilkarzom, niz pasuje do "polskiej mentalnosci".

A co do furiata Sa Pindy, chyba sie zgodzisz ze nie byl to nawet kandydat na trenera :-) IMHO, jedynym dobrym/bardzo dobrym zagranicznym trenerem ostatnimi laty byl Pan Stanislaw. odpowiedz

Leśny Dziadek - 21 minut temu, *.orange.pl @Krzeszczu: Kruliczev chyba? odpowiedz

Krzeszczu - 17 minut temu, *.bredband2.com @Leśny Dziadek: Moze Lambadiejev :-) odpowiedz

Levinho. Onet. pl - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Szacunek.... Dziękujemy... odpowiedz

antyk - 1 godzinę temu, *.47.73 co by nie było król Tomek zamknął po raz setny mordy niedowiarkom co na niego jadą że drewno i drugi rasiak czy włodar ,mecz przyzwoity jak na Legię,obrona jak zwykle pare farfocli puściła ale na plus na pewno Hołownia miał z 3-4 fajne przejęcia w obronie ,mladenowic dno,nie widzę go w następnym meczu w podstawowej 11 ,dobra juz nie będę jęczał ,Gratulacje za zwycięstwo byliśmy lepsi przynajmniej o 2 klasy ,talin tez rozjedziemy odpowiedz

Pierwszy - 50 minut temu, *.75.50 @antyk: Wie kiedy nie trafić w piłkę, żeby zmylić bramkarza odbiciem od stojącej nogi. odpowiedz

antyk - 12 minut temu, *.47.73 @Pierwszy: ale wie a to już coś:) odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jest trener, jest skład, jest serducho, kibice byli, są i będą. Brawo. odpowiedz

155 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Brawo Legia!!!! odpowiedz

Jimmy L - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de Kocham Legie Warszawa . odpowiedz

NAPASTNICY TOP - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl NIECH PEKHART ZOSTANIE. PRZECIEŻ DUET NAPASTNIKÓW PEKHART-EMRELI TO BĘDZIE MISTRZOSTWO !!! :)



odpowiedz

BRY(L)US - 1 godzinę temu, *.pro-internet.pl @NAPASTNICY TOP:

No powiem Ci ze mnie zaimponowales ta wypowiedzia :P

a tak 100% serio to sie zgadzam..moga stworzyc mega duet..Brawo Legia! odpowiedz

Andre - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Brawo panowie , w taki upal wytrzymac kondycyjnie , czapki z glow :) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.