Jędrzejczyk: Wykonaliśmy swoje zadanie

Środa, 14 lipca 2021 r. 22:55 Wiśnia, źródło: TVP Sport

- Zadanie zostało wykonane w stu procentach. Wykonaliśmy swoją pracę i wygraliśmy u siebie. To, że gramy dalej, jest najważniejsze. Na początku nieco się cofnęliśmy i czekaliśmy na naszego przeciwnika aż wejdzie na naszą połowę, a sami liczyliśmy na kontrę. Fajnie, że tak się to potoczyło. Byliśmy dobrze zorganizowani w obronie, co jest dużym plusem - powiedział po meczu Artur Jędrzejczyk.



- Po przerwie, kiedy już prowadziliśmy, chcieliśmy przejąć inicjatywę w meczu. To nam się udało - graliśmy więcej piłką i stwarzaliśmy sobie więcej szans. Fajnie to wyglądało. Jeżeli chodzi o naszych napastników, to zrobiło się ciasno, gdy chodzi o grę w pierwszym składzie, ale mam nadzieję, że znajdzie się miejsce dla wszystkich.