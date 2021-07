Voigt: 100 milionów euro na rozbudowę infrastruktury Legii

Środa, 14 lipca 2021 r. 16:13 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Polska the Times

Według informacji Polska the Times, biznesmen Andrzej Voigt reprezentujący fundusz inwestycyjny z Londynu, chcą wyłożyć 100 milionów euro w obiekty Legii, dzięki czemu Legia zaoszczędzone pieniądze mogłaby przeznaczyć na transfery i wzmacnianie klubu. Voigt namawia od kilku miesięcy właściciela Legii oraz miasto st. Warszawa, ale jak dotąd nie otrzymał odpowiedzi od żadnej ze stron.



Wszystko to wygląda na jedną wielką bajkę, ale odnotowujemy jako ciekawostkę przyrodniczą ;)



- Razem z wielkim funduszem inwestycyjnym z Londynu, złożyliśmy ofertę nie tylko wsparcia pośrednio i bezpośrednio klubu Legia Warszawa, ale również rozbudowy - za 100 milionów euro - całej infrastruktury. Łącznie z wybudowaniem hali widowiskowo-sportowej na co najmniej 15 tysięcy widzów, czy zadaszeniem części tenisowej - i powiększeniem jej o zaplecze hotelowe - która jest mi najbliższa. 20 lat temu byłem prezesem tenisowego klubu CWKS Legia i przyłożyłem w tej roli rękę do ukształtowania Mariusza Fyrstenberga - mówi Voigt, który przed dwoma laty był zainteresowany zakupem udziałów klubu od Dariusza Mioduskiego.



Cała oferta opiewa na 200 milionów euro, z czego połowa przeznaczona byłaby dla miasta jako zrefundowanie kosztów budowy stadionu, pozostałych 100 mln euro na inwestycje w infrastrukturę. Co miałaby z tego Legia, a co chcą w zamian inwestorzy? - Klub Legia Warszawa jest użytkownikiem czasowym stadionu, co 10 lat musi przedłużać kontrakt z miastem. I płaci z tego tytułu każdego roku milionowe kwoty właścicielowi za wynajem. Fundusz, który reprezentuję – duży angielski, z kapitałem amerykańskim i australijskim – chciałby przejąć stadion w dzierżawę na 30 lat. I jest skłonny zwolnić Legię z opłaty za użytkowanie, początkowo na przykład na 3-5 lat, co jasno wyartykułowaliśmy panu Mioduskiemu. Czyli klub mógłby dzięki temu zaoszczędzić ponad 25 milionów złotych w tym okresie. I uwolnić te środki na przykład na transfery dobrych zawodników - mówi Voigt.



Jak przekonuje, na odpowiedź ze strony właściciela Legii czeka od sześciu miesięcy. Całą rozmowę przeczytać można na stronach Polska Times.