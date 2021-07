Berg: Kibice? To było coś niezwykłego

Środa, 14 lipca 2021 r. 22:24 Fumen, źródło: Legionisci.com

Patrick Berg: Zwykle gramy dla kilku tysięcy, maksymalnie dla 10-15 tysięcy kibiców. Także dzisiaj mieliśmy okazję zagrać przy fantastycznej publiczności. To było coś niezwykłego. Gdy tylko wyszliśmy na rozgrzewkę, to pojawiły się emocje. To było coś nowego dla nas, ale jednocześnie motywującego. Aczkolwiek myślę, że poradziliśmy sobie z tym.



Co do samego meczu, to jestem dumny z zespołu. Jak trener wspomniał, Legia miała dobrych zawodników w ofensywie. To zadecydowało o rozstrzygnięciu rywalizacji. W ubiegłym roku graliśmy z AC Milan. Dziś graliśmy z Legią, w której dostrzegam sporo pozytywnych cech, których mogę się nauczyć, zainspirować.



Temperatura była dla nas czymś nowym. Zdecydowanie, ale warunki były jednakowe dla obu ekip.