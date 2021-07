Wieteska: Zasłużyliśmy na zwycięstwo

Środa, 14 lipca 2021 r.

- Plan był taki, żeby kontrolować spotkanie. Na początku oddaliśmy nieco pola drużynie przeciwnej, ale z biegiem czasu to my więcej otrzymywaliśmy się przy piłce i stwarzaliśmy sobie okazje. Koniec końców to wszystko dobrze wyglądało. Kontrolowaliśmy mecz i zasłużyliśmy na zwycięstwo. Gdyby Bodo wyszło na prowadzenie, to mogłoby to wszystko skończyć się inaczej - mówi Mateusz Wieteska.



- Potem jednak zaczęliśmy lepiej operować piłką i się przy niej utrzymać. Pierwsze 20 minut nie wyglądało najlepiej, ale z dalszego etapu gry możemy być zadowoleni.



- Mamy wielu dobrych zawodników. Jest duża konkurencja w ataku i fajnie, że trener ma taki komfort wyboru. Chcemy grać jak najdłużej w pucharach, więc rywalizacja jest potrzebna. Spodziewamy się rotacji i liczymy na wszystkich piłkarzy.