Legioniści powołani na mistrzostwa Europy

Piątek, 16 lipca 2021 r. 07:47 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższy poniedziałek w portugalskiej miejscowości Estarreja (dystrykt Aveiro), rozpoczną się wrotkarskie mistrzostwa Europy w jeździe szybkiej. W reprezentacji Polski, która dotarła już do Portugalii i szykuje się do walki o medale, jest dwóch zawodników sekcji łyżwiarskiej Legii - Marek Kania i Mateusz Kania. Zawody potrwają do 25 lipca. W związku z niepewną sytuacją dotyczącą wrotkarskich mistrzostw świata może to być jedyna impreza rangi mistrzowskiej w 2021 roku.



Legioniści wraz z pozostałymi czterema reprezentantkami Polski w minionym tygodniu odbyli konsultację szkoleniową w Tomaszowie Lubelskim oraz odebrali reprezentacyjne stroje.



Z kolei judoka Legii, Jakub Kielesiński wyleciał do Bukaresztu na zawody pucharu świata, które potrwają do 20 lipca. Nasz judoka w przyszłym miesiącu, a dokładniej w dniach 16-20 sierpnia poleci do Rygi na mistrzostwa Europy.