Pekhart: Miałem nadzieję na świętowanie z kibicami

- Mówiłem przed meczem, że nie pamiętam już, kiedy po raz ostatni graliśmy z kibicami na stadionie. Miałem nadzieję, że stanie się coś takiego, że strzelę bramkę i będę mógł świętować z kibicami. To był dla mnie świetny mecz, cieszę się, że wróciłem. To zupełnie inny mecz, kiedy grasz w obecności kibiców. Mimo że stadion nie był pełny, atmosfera była niesamowita - powiedział po meczu z Bodo/Glimt Tomas Pekhart. - Pierwszy mecz z Bodo/Glimt oglądałem online, ale mój internet nie działał zbyt dobrze. Wiedzieliśmy, że to dobry zespół, prowadzili grę przez długi czas, ale mieli tylko jedną dobrą sytuację, poza tym nie pokazali nic specjalnego. Zasłużyliśmy na awans. - Dopiero 2-3 dni temu wróciłem z Euro. Straciłem cały okres przygotowawczy. Muszę znaleźć odpowiedni rytm gry. Jestem zadowolony, bo zagrałem tyle, że wystarczyło do zdobycia bramki.

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

obserwator - 42 minuty temu, *.com.pl I to się nazywa podejście - gościu chciał się pobawić z kibicami i strzelić bramkę. O to chodzi w sporcie. Dawać przyjemność sobie i ludziom.



Na uwagę zasługuje też nasz drugi, nowy napastnik. Cichy, sromny, bardzo pracowity. Robi swoje i za to należy mu się szacunek. odpowiedz

1234tom - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl My też cieszymy się że wróciłeś, dzięki za bramkę, powodzenia odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.