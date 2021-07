Termin meczu z Zagłębiem Lubin

Czwartek, 15 lipca 2021 r. 13:14 Mishka, źródło: Legionisci.com

Ustalono szczegółowy terminarz 3. kolejki Ekstraklasy. Legia zagra na własnym stadionie z Zagłębiem Lubin w sobotę, 7 sierpnia o godzinie 20:00.



Terminarz meczów Legii:

17.07. (SO) 20:00 Legia Warszawa - Raków Częstochowa

21.07. (ŚR) 21:00 Legia Warszawa - Flora Tallin

24.07. (SO) 20:00 Legia Warszawa - Wisła Płock

27.07. (WT) 18:00 Flora Tallin - Legia Warszawa

31.07. (SO) 20:00 Radomiak Radom - Legia Warszawa

07.08. (SO) 20:00 Legia Warszawa - Zagłębie Lubin



