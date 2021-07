Pięciobój

Michalina Wierzba nie zakwalifikowała się do finału MMŚ

Piątek, 16 lipca 2021 r. 14:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pięcioboistka Legii Warszawa ma za sobą start na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w Egipcie. Niestety Michalina Wierzba nie zakwalifikowała się do finału, czyli najlepszej 36-tki zawodniczek. Legionistka najsłabiej wypadła w turnieju szermierczym, w którym zadała tylko siedem zwycięskich trafień i uzyskując 154 pkt. zajęła dopiero 28. miejsce (ostatnie) w swojej grupie eliminacyjnej.



Siedemnasty wynik w pływaniu (200m) - czas 2:20.24 min. nieznacznie poprawił wynik Wierzby. Z kolei w laser runie nasza pięcioboistka zdobyła 397 pkt. (16. wynik) z czasem 15:03.00. To sprawiło, że w grupie eliminacyjnej A zajęła 23. miejsce, które nie dało jej kwalifikacji do finału.