Bilety na mecz z Florą Tallin

Czwartek, 15 lipca 2021 r. 19:39 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa rozpoczęła sprzedaż biletów na mecz 2. rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów z Florą Tallin, który odbędzie się w środę, 21 lipca o godzinie 21:00 na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej.



Zamknięta sprzedaż dla posiadaczy karnetów na sezon 2021/22 potrwa do piątku, 16 lipca do godziny 14:00. Następnie nastąpi start sprzedaży otwartej .



Osobom, które przedłużyły karnet bez zwrotu środków, przysługuje prawo uczestnictwa w meczu z Florą Tallin w ramach tego karnetu. Wszyscy karnetowicze mogą dokonać zakupu na swoje miejsca, natomiast w przypadku sprzedaży otwartej nie wszystkie miejsca będą dostępne. Podczas sprzedaży otwartej osoby nieposiadające karnetu mają możliwość zakupu biletu w reżimie 50% pojemności stadionu. Bilety będą kodowane z zachowaniem obostrzeń.



Bilety będą dostępne w kasach na stadionie Legii Warszawa oraz w systemie online.



Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00. Natomiast w dniu meczu kasy będą od godz. 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania.