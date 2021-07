Wysoka wygrana Flory Tallin w lidze

W piątkowym meczu 17. kolejki estońskiej ekstraklasy Flora Tallin wygrała 4-0 na wyjeździe z zespołem Vaprus Parnu. Flora zajmuje aktualnie 2. miejsce w ligowej tabeli ze stratą punktu do Levadii Tallin, ale ma rozegrany o jeden mecz mniej. Vaprus Parnu zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem 8 punktów po 17 rozegranych meczach. Vaprus Parnu 0-4 (0-3) Flora Tallin Henri Välja 27 (k), Markus Poom 45, Danil Kuraksin 45, Sergei Zenjov 54 Flora: 31. Karl-Romet Nõmm - 26. Kristo Hussar, 43. Markkus Seppik, 2. Märten Kuusk (62' 4. Marco Lukka), 25. Ken Kallaste - 20. Sergei Zenjov (62' 11. Rauno Sappinen), 35. Markus Poom, 21. Rocco Robert Shein, 23. Henri Välja (80' 14. Konstantin Vassiljev), 54. Danil Kuraksin - 7. Sten Reinkort Legia Warszawa zmierzy się z Florą Tallin w 2. rundzie eliminacyjnej Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie odbędzie się w środę, 21 lipca o godzinie 21:00 w Warszawie i będzie transmitowane przez TVP Sport. Rewanż zaplanowano na wtorek, 27 lipca, na godzinę 18 czasu polskiego (godz. 19 czasu lokalnego).

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.