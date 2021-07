Komentarze (53)

+ dodaj komentarz

dodaj

atmosferić - 1 minutę temu, *.orange.pl w ciagu minuty 2 razy nie kryty byl jeden zawodnik rakowa zamykajacy na drugim slupku dosrodkowanie - w pierwszym skiksowal 40 sekund pozniej juz nie. Ser szwajcarski ta obrona - kompletni nieudacznicy. Oni nawet sie ustawic nie potrafia. Stoja i sie gapia na pilke zamiast na rywala.



Rakow wyglada prawie jak karabach na tle tych miernot. odpowiedz

Wawa - 4 minuty temu, *.chello.pl Raków robi

Z nami co chce

Obrona z wteska i chołownia to dno

Pomóc brak brak piłka do boku albo do tyłu

Atak brak

Czesiu jak

To kiepski trener

Jak najszybciej

Wonnnn odpowiedz

wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze - 5 minut temu, *.52.135 nic z tego nie będzie, kolejny mecz o super puchar Polski został ustawiony - to nie jest przypadek, że tyle razy z rzędu go przeje...li - ogarnijcie się, korupcja trwa dalej, a zamknięcie "fryzjera" nic nie zmieniło. Grają na alibi, oddają piłkę byleby nie oddać strzału lub strzelają 200m od bramki. W obronie chaos, wystawieni debiutanci i rezerwy - gdyby chcieli wygrać to by nie wychodzili takim składem i tak nie grali, dziwię się, że na stadionie nie ma gwizdów po 45 minutach - zapewne jeszcze piąteczki pozbijają z tymi sprzedawczykami odpowiedz

Syn trenera - 5 minut temu, *.vectranet.pl Dramat.... W czym Raków lepszy biegają i gryza trawę Nasi spacerują.. Slisz Lopez out.. odpowiedz

wtf - 10 minut temu, *.chello.pl Te skórokopy chcą chyba trafić do księgi rekordów księgi rekordów Guinnessa

pod względem największej liczby przejebanych Superpucharów z rzędzu! odpowiedz

wtf - 11 minut temu, *.chello.pl Te skórokopy chcą chyba trafić do księgi rekordów księgi rekordów Guinnessa

pod względem największej liczby przejebanych Superpucharów z rzędzu! odpowiedz

wtf - 11 minut temu, *.chello.pl Te skórokopy chcą chyba trafić do księgi rekordów księgi rekordów Guinnessa

pod względem największej liczby przejebanych Superpucharów z rzędzu! odpowiedz

SP - 11 minut temu, *.tpnet.pl P.Trenerze a atak to istnieje w tym meczu !!!! odpowiedz

:) - 11 minut temu, *.chello.pl Luquinhas zasypia... odpowiedz

Rado 1970 - 13 minut temu, *.chello.pl Gdzie ta moja Legiunia…..czasem żal patrzeć…ludzue wierzą a Oni odpierdalaja pańszczyznę…jak narazie.

odpowiedz

SF - 14 minut temu, *.tpnet.pl P.Mladenovic trzeba grac w pilke a nie rywala przewracac !! odpowiedz

huni - 15 minut temu, *.t-mobile.pl macie jakiś streem z tego bo mam tylko neta nie mam tv odpowiedz

Wienio - 12 minut temu, *.kompex.pl @huni: nie ma nikt mordo. odpowiedz

jezus - 10 minut temu, *.vectranet.pl @huni: lepiej sobie film odpal niz te gowno odpowiedz

atmosferić - 17 minut temu, *.orange.pl taką Legie by ograla wieczysta z peszkiem - cm711 przegrywa sromotnie taktycznie ten mecz. odpowiedz

Dedi - 19 minut temu, *.plus.pl Raków silniejszy niż Bodo... odpowiedz

Syn trenera - 23 minuty temu, *.vectranet.pl Znów gramy.. W 9. Slisz to chyba w Rakowie gra trzeci mecz trzeci raz tragedia ... Lopez też nie dojechał.. na mecz.. odpowiedz

c u L t - 21 minut temu, *.50.50 @Syn trenera: ŚLISZ, LOPEZ DNO....to tak jak by zapłacił im ktoś za denną gre... odpowiedz

c u L t - 27 minut temu, *.50.50 NO PROSZE WIĘKSZOŚĆ SPODZIEWAŁA SIE TEGO,TYLKO ZMIANY ZMIANY I ZMIANY,SZKODA SUPER PUCHARU TYLE CZASU NIKT PO NIEGO NIE SIĘGNOŁ..CESIO SPOKO AMIKOWIEC ALE DLA SUPER LEGII WOGLE NIE PASI... odpowiedz

huni - 27 minut temu, *.t-mobile.pl macie jakiś streem z tego bo mam tylko neta nie mam tv odpowiedz

jezus - 17 minut temu, *.vectranet.pl @huni: a daj spokoj, szkoda czasu na olgadanie tego gowna odpowiedz

Krzeszczu - 30 minut temu, *.bredband2.com Ja bym nat Miszta sie nie pastwil. Kiepskie krycie a Tudor metr od bramki nie tylko sam ale mial tez tyle czasu ze zdazylby zjesc hotdoga zanim ktos by do niego doskoczyl. Nikogo tam nie bylo, jedyny Jura ale kryl slupek. Przy odrobinie refleksu Miszta by to wyjal, ale refleks przyjdzie z doswiadczeniem. odpowiedz

Krzeszczu - 29 minut temu, *.bredband2.com @Krzeszczu: *nad Miszta odpowiedz

Krzeszczu - 24 minuty temu, *.bredband2.com @Krzeszczu: No i swietnie wprowadza pilke w gre, krotko, do obroncy a nie dzida do przodu. odpowiedz

Wariat z 206 - 33 minuty temu, *.chello.pl Nie ma tvp sport, gdzie to leci? odpowiedz

PABLO - 31 minut temu, *.chello.pl @Wariat z 206:



Polsat Sport odpowiedz

Wariat z 206 - 18 minut temu, *.chello.pl @PABLO : dziex odpowiedz

jezus - 36 minut temu, *.vectranet.pl rzygac sie na was chce, hanbicie ten klub, oby Rakow was powiózł za kare z 7-0 LEGŁA odpowiedz

PABLO - 33 minuty temu, *.chello.pl @jezus:



Legła to twoja stara jak ją psy trącały odpowiedz

Biała Siła - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl @jezus: Spierdala. J kwo odpowiedz

Sobo(L)ew - 26 minut temu, *.255.243 @jezus: WON z tad pało bita ????????????????. Śmieciu jeden odpowiedz

c u L t - 23 minuty temu, *.50.50 @jezus: CIĄGNIJ DRUTA I NIEPODSZYWAJ SIE POD JEZUSKA! odpowiedz

jezus - 17 minut temu, *.vectranet.pl uuuu ale was dupcie zabolaly od prawdy odpowiedz

jezus - 10 minut temu, *.vectranet.pl @Sobo(L)ew : stad anal-fabeto odpowiedz

atmosferić - 37 minut temu, *.orange.pl Słabizna - lekko przypresowac i nie ma Legii. Pomocy nie ma a obrona sito. Wszystko w ataku pozycyjnym zenujaco wolno i przewidywalnie. Martins i Slisz umieja tylko do tylu grac. odpowiedz

WWL - 37 minut temu, *.chello.pl JAK zwykle

Jak strzelić Legii?

Z rzutu rożnego!



Toż to kryminał



A Miszta?

Udowodnił że się do Legii nie nadaje odpowiedz

Marcin - 38 minut temu, *.com.pl Czesiek w wygranym składzie nie miesza się a ten znów swoje ustawienia chłopie ty się na trenera nie nadajesz odpowiedz

WWL - 35 minut temu, *.chello.pl @Marcin:



Ty się nie nadajesz.

Obrona ta sama poza Jędzą,a reszta piłkarzy którzy dostali szansę no kiedyś muszą grać odpowiedz

Pusia - 41 minut temu, *.vectranet.pl Miszta ręcznik!!! co ten pajac robi jeszcze w Legii?! odpowiedz

Wawa - 41 minut temu, *.chello.pl Witeska to dno dna

odpowiedz

alem - 48 minut temu, *.67.93 Jestescie nasza kurwa odpowiedz

Zxc - 38 minut temu, *.vectranet.pl @alem: twoja stara odpowiedz

Krzeszczu - 55 minut temu, *.bredband2.com Tak sie obie druzyny ustawily przed meczem, na przeciwko siebie ze normalnie bylem pewny ze odstawia kazdy swoja "Hake". odpowiedz

Krzeszczu - 53 minuty temu, *.bredband2.com @Krzeszczu: A nie, to nie byly zespoly. A juz mialem taka nadzieje... :-)) odpowiedz

abc - 56 minut temu, *.52.135 Ma ktoś streama? Mój muli... odpowiedz

Grochow - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl A gdzie Josue ?

Znowu bojka ? odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Bardzo mądre ustawienie. Bardzo dobry pomysł że składem... odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @filand : Brakuje mi Johanssona. I myslalem ze Abu Hanna i moze ten Majk wyjda w wyjsciowym skladzie. odpowiedz

KibicL - 1 godzinę temu, *.net.pl @filand : ktoś wie dlaczego nie ma Josue? Trochę liczyłem ze go zobaczymy, nawet kilka minut odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Krzeszczu:

Jeśli chodzi o Johanssona to wszystko przed Nim. Trener ma wobec niego zadania...Jeszcze pokaże na co go stać...

Niech graja dublerzy lub kandydaci na dubletów ( Rose, Muci)...

Będzie dobrze... odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @KibicL:

Niestety nic nie wiem...a plotek roznosić nie będę... odpowiedz

Krzeszczu - 56 minut temu, *.bredband2.com @KibicL: Podobno nadrabia straty w treningach. odpowiedz

Do Redakcji PILNE - 1 godzinę temu, *.kompex.pl Gdzie jest wasz kanał na YouTube ? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.