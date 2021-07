Komentarze (96)

Mrok - 2 godziny temu, *.chello.pl Karne tak naprawdę tylko zawalone przez Kapustkę. Słaby strzał, słaby wybór, słaby kamuflaż bo nawet moje stara przewidziała gdzie będzie strzelał po tym jak się składał.

GL - 2 godziny temu, *.tpnet.pl P.Slisz albo Pan grasz albo odejdz z LEGII .!!

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Jeżeli będą grupowe puchary, nikt o tym meczu pamiętał nie będzie. Ale jak już ktoś napisał, nie mamy zmienników na ten moment. Jak zwykle zresztą. Spokojnej nocy i do środy, oby wynik był inny.

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Leśny Dziadek: Dokładnie. Ten mecz to dla mnie taki wazniejszy sparing. W środę zapewne bedzie to wyglądało inaczej, w zamysle - lepiej.

Kielonek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Jak awansowaliśmy do LM też przegraliśmy mecz o supergarnek także to tylko mecz praktycznie towarzyski,a najważniejsze mecze przed nami w Europie i w lidze.Zimny prysznic na ochłodę i dalej do przodu

Filip - 3 godziny temu, *.111.202 Emrelli w slupek radosc Czesia. Broni Miszta smutek. Fortuna dalej kolem sie toczy. Oby wygrac z Tallinem

filand - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Jaja Czesława dziękuję. Wypad z Legia.

Czesiek z ciebie huk nie trene - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Huk nie trener

Syn trenera - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Barany znów wstyd.. Gruby spier... Ze składem ile będzie tego beznadziejnego Slisza wstawiał..

Roso - 3 godziny temu, *.net.pl Czytam komentarze i nie wierze, ze mamy takich kibiców, Raków po prostu gra dobrą piłkę, oni zostawiają serce na boisku a dostają pojazdy za jeden gorszy mecz...

Syn trenera - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Roso: Taki Raków to powinni 3 puknąć i dowidzenia... Ciekawe co napiszesz jak odpadną z Flora i znów nie zagramy w grupie. TO Jest Legia tu każdy ma z mają wygrać... A nie czlapac.. Po boisku.. jak zmanierowany Kapustka i następny gwiazdor Slisz. W Styś ze przychodzi Taki Emreli i ma wuedej ambicji i zależy mu niż nadzy Polskim gwiazda

Roso - 3 godziny temu, *.net.pl @Syn trenera: nie napisze bo z Florą wygrają, Ślisz faktycznie słaby, ale większość grała z zaangażowaniem, jeszcze żadna drużyna na świecie nie wygrała wszystkich możliwych meczów. także niektórzy mogli by ochłonąć zanim coś napiszą.

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 3 godziny temu, *.plus.pl Miszta wybroni jak donnaruma

gruby - 3 godziny temu, *.orange.pl Mecz pokazał, że nie mamy wartościowych zmienników...11 jest, a zmiennicy cieniutko..jak będziemy grać na dwóch frontach, to nie widzę tego....

Wieczny fan Mioduskiego - 3 godziny temu, *.plus.pl Wieteska lepszy aktor niż pilkarz

żal ściska - 3 godziny temu, *.centertel.pl Już widać, że pajace na arenie międzynarodowej grają bo chcą się pokazać, a na swoim podwórku im nie zależy, powinno się im premie/pensje obcinać za mecze w których na oko widać że nie chce im się grać, co innego sama skuteczność, a co innego defensywa, kopanie piasku, flegmatyzm, koncentracja, itp.. .

filand - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Rosołek już uratował dupsko Czesiowi...

Teraz robi to Emreli...Po co?

Im wcześniej jaja Czesława odejdą tym lepiej dla Legia... odpowiedz

c u L t - 3 godziny temu, *.50.50 @filand : Spoko Dariusz jest już dograny z Papszunem,jeśli Czesio da dupy na maxa,to tylko kestia czasu,Dariusz wolno sie uczy,dlatego dlatego długo czekamy...

filand - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @c u L t:

Wybacz ale to nie jest Teatr Kukiełkowy.

Jaja Czesława muszà odejść z Legia Warszawa. odpowiedz

c u L t - 3 godziny temu, *.50.50 @filand : NO JEDNAK MUSI ODEJŚĆ!

jezus - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @c u L t: Papszun jak bedzie madry to do tej gownianej druzyny nie przyjdzie

c u L t - 2 godziny temu, *.50.50 @jezus: Jest już umówiony na kawe, a ty co tu fermęnt siejesz ?!idż do siebie.....

kermit - 3 godziny temu, *.chello.pl Emreli bedzie Bogiem w Legii. Rzekłem

kermit - 3 godziny temu, *.chello.pl @wtf: a bo mię zmyli :)

żal ściska - 3 godziny temu, *.centertel.pl Co za piłkarzyki patałachy .

SF - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Dwa mecze dobre i awans a dzis trzeba bylo oddac mecz walkowerem bo na SP chyba nie zalezy skoro tak wyglada ten mecz to nie jest gra o zwyciestwo !!

Syn trenera - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Czemu przegrywając gramy do tyłu.. ciągle.. Brak alternatywnej taktyki, Raków zagrał presingiem i znów się zesralismy. Slisz to 12 zawodnik Rakowa, Holownika Lopez dramat.. Czemu nie gra Abu Hanna Johnson i Pan z Portugalii, nie wierzę żeby 25 minut ni dał rady. Żenada demony z końca rundy wróciły a Czesio nie ma pomysłu..

Wawa - 3 godziny temu, *.chello.pl Witeska buchaaaaaa
Holownia dnoooooooooo

Holownia dnoooooooooo

Janek - 3 godziny temu, *.plus.pl Mladenovic nie istnieje od początku sezonu. Mecz o pietruszke. Według mnie super puchar powinien być rozgrywany na zakończenie sezonu a nie na rozpoczęcie. Mecz na trening na zagranie zmiennikami nic więcej.

atmosferić - 3 godziny temu, *.orange.pl 711 jak najszybciej OUT! za duzy klub dla niego.

Kiedy!?⚽️Super⚽️Legia! - 3 godziny temu, *.50.50 To najlepiej pokazuje, jak Legia jest trenowana,przygotowana,kto pracuje w sztabie sportowym razem z nêdznym dyrektorem...Dariusz pewnie znowu zwolni trenera...i znowu zostawi kiepski sztab sportowy, wychodzi na to że to nie trenerzy sâ w Legii winni, tylko ci co ich otaczajá i udajâ że lubiá Legie, kasujâc na grubâ kase, Dariusz jest oszukiwany przez otoczenie klubowe...

Czesiek ty clopczyku - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Czesiek najpierw wpuszcza sie pierwszy skład zeby wygrał mecz i potem sie zmienia na rezerwe

Jestes chłopcem do bicia. Won z Legii!!!!



77/82 - 3 godziny temu, *.chello.pl To, że to przewalimy było pewne w momencie kiedy wywalczyliśmy mistrzostwo. I nie mam z tym problemu, bo w ogóle nie powinno się rozgrywać tego śmiesznego pucharu w momencie, kiedy są ważniejsze mecze o być albo nie być w Europie. Skoro jednak przegrywamy już któryś raz z rzędu i wiadomo, że nie będzie lepiej, to czemu w ogóle wystawiamy graczy z pierwszego składu? Dać głębokie rezerwy jak robią kluby w pucharze ligi angielskiej, gdy trzeba grać na kilka frontów, żeby pokazać PZPN co myślimy o tym meczu.

Kleszczu - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Wieteska to dramat panienka

filand - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Jaja Czesia....

Ps. Przed meczem gdy zobaczyłem ustawienie wyraziłem podziękowanie..Po tym co zobaczyłem...Czesław musisz odejść... odpowiedz

Wawa - 3 godziny temu, *.chello.pl Slisz holownia witesk
Dramat dno
Muly

Dramat dno

Yeti - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Ku.wa jaka nędza...

Syn trenera - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Czemu na boisku został sabotazysta Slus, a zszedł, najlepszy w obronie Rose. Czesiu czy ty ślepy jesteś.. Slisz ma żółto kartkę co drugie podanie strata.. Gra dramat..

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com @Syn trenera: Zgadzam sie co do Rose´a. Bardzo solidny wystep i tez mnie troche ta zmiana zaskoczyla. Szkoda goscia (tym bardziej ze jest nowy) bo dobrze gral a schodzi z boiska.

KN - 4 godziny temu, *.inetia.pl Mladenovic i Juranovic to nasze osłabienie dzisiaj... MASAKRA co oni robią...

atmosferić - 4 godziny temu, *.orange.pl ten trener 711 jest problemem - widzimy, wychodzi Legia na 2 polowe i jest to samo rakow pressuje, legia nic - Potrzebny nam trener jak Papszun ktory ma autorytet i posluch w szatni a nie ten pączek.



Juz mam dosc tchorzliwych i biernych popisów taktycznych 711. Co drugi mecz druzyna gra na odpie..ol byle odbebnic panszczyzne. odpowiedz

kermit - 3 godziny temu, *.chello.pl @atmosferić: od Pana Trenera się kolego odpieprz. Jak masz lepsze łącza to dzwoń jak mawiał ŚP Trener Wójcik. A jeśli nie to zamknij japę i nie sraj we własne gniazdo baranie.

Byczek Legijne Marki - 4 godziny temu, *.otenet.gr Co wy robicie wy naszo Legię hańbicie!
Legia GRAĆ QRWA mac!
Miodulski won!

Legia GRAĆ QRWA mac!

Miodulski won! odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 4 godziny temu, *.

Fan - 4 godziny temu, *.plus.pl @Prawdziwy Boniek gra w hondurasie: a czego się spodziewasz po nim? Dobrze że chociaż nie kontuzjogenny jak kolega z Uzbekistanu :) odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.plus.pl Nic nowego znów przegrywamy i zawsze nerwy w superpucharze i znów przegramy. Szkoda tylko kibiców na stadionie. A Papszun już się cieszy...wie że Legia jest słaba na początku sezonu i kazał swoim grać na pełnej k...IE! odpowiedz

Filip - 4 godziny temu, *.111.202 Mladenovic dzisiaj gra jak Bladenovic czyli blado odpowiedz

Goclaw - 4 godziny temu, *.centertel.pl Co to QZWA ma być!!!!! Hołownia Ty deblu !!! Mają być zmiany !!!! odpowiedz

Majk Spajk - 4 godziny temu, *.tele2.se @Goclaw: Ale przecierz to nie Holownoa jest trenerem i nie Holownia robi zmiany. Wiec dlaczego nazywasz go debilem? odpowiedz

gruby - 4 godziny temu, *.orange.pl Patrząc na naszą grę, to...brakuje nam kreatywnego pomocnika...Slisz i Lopez niestety nie nadają się do gry w Legii...to samo Hołowna. Gramy u siebie i nie potrafimy pograć piłką, utrzymać się dłużej przy piłce, a przede wszystkim stworzyć sobie kilku dogodnych sytuacji do strzelenia bramki... odpowiedz

KibicL - 4 godziny temu, *.net.pl @gruby: Luqi za Muciego Emreli za Lopesa, i do tego Josue za slisza i by mogli pograć, A tak po za tym brakuje nam wysokiego defensywnego pomocnika żeby zgarniał górne piłki w środku pola. Martins może spokojnie grać na 10 bo jest dobry ale osamotniony w środku pola. odpowiedz

atmosferić - 4 godziny temu, *.orange.pl w ciagu minuty 2 razy nie kryty byl jeden zawodnik rakowa zamykajacy na drugim slupku dosrodkowanie - w pierwszym skiksowal 40 sekund pozniej juz nie. Ser szwajcarski ta obrona - kompletni nieudacznicy. Oni nawet sie ustawic nie potrafia. Stoja i sie gapia na pilke zamiast na rywala.



Rakow wyglada prawie jak karabach na tle tych miernot. odpowiedz

Wawa - 4 godziny temu, *.chello.pl Raków robi

Z nami co chce

Obrona z wteska i chołownia to dno

Pomóc brak brak piłka do boku albo do tyłu

Atak brak

Czesiu jak

To kiepski trener

Jak najszybciej

wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze - 4 godziny temu, *.52.135 nic z tego nie będzie, kolejny mecz o super puchar Polski został ustawiony - to nie jest przypadek, że tyle razy z rzędu go przeje...li - ogarnijcie się, korupcja trwa dalej, a zamknięcie "fryzjera" nic nie zmieniło. Grają na alibi, oddają piłkę byleby nie oddać strzału lub strzelają 200m od bramki. W obronie chaos, wystawieni debiutanci i rezerwy - gdyby chcieli wygrać to by nie wychodzili takim składem i tak nie grali, dziwię się, że na stadionie nie ma gwizdów po 45 minutach - zapewne jeszcze piąteczki pozbijają z tymi sprzedawczykami odpowiedz

atmosferić - 4 godziny temu, *.orange.pl @wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze: to nie korupcja to slabi pilkarze i trener. odpowiedz

jezus - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze:



Syn trenera - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Dramat.... W czym Raków lepszy biegają i gryza trawę Nasi spacerują.. Slisz Lopez out.. odpowiedz

wtf - 4 godziny temu, *.chello.pl Te skórokopy chcą chyba trafić do księgi rekordów księgi rekordów Guinnessa

pod względem największej liczby przej...ych Superpucharów z rzędzu! odpowiedz

SP - 4 godziny temu, *.tpnet.pl P.Trenerze a atak to istnieje w tym meczu !!!! odpowiedz

:) - 4 godziny temu, *.chello.pl Luquinhas zasypia... odpowiedz

SF - 4 godziny temu, *.tpnet.pl P.Mladenovic trzeba grac w pilke a nie rywala przewracac !! odpowiedz

huni - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl macie jakiś streem z tego bo mam tylko neta nie mam tv odpowiedz

Wienio - 4 godziny temu, *.kompex.pl @huni: nie ma nikt mordo. odpowiedz

atmosferić - 4 godziny temu, *.orange.pl taką Legie by ograla wieczysta z peszkiem - cm711 przegrywa sromotnie taktycznie ten mecz. odpowiedz

Dedi - 4 godziny temu, *.plus.pl Raków silniejszy niż Bodo... odpowiedz

Syn trenera - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Znów gramy.. W 9. Slisz to chyba w Rakowie gra trzeci mecz trzeci raz tragedia ... Lopez też nie dojechał.. na mecz.. odpowiedz

c u L t - 4 godziny temu, *.50.50 @Syn trenera: ŚLISZ, LOPEZ DNO....to tak jak by zapłacił im ktoś za denną gre... odpowiedz

c u L t - 5 godzin temu, *.50.50 NO PROSZE WIĘKSZOŚĆ SPODZIEWAŁA SIE TEGO,TYLKO ZMIANY ZMIANY I ZMIANY,SZKODA SUPER PUCHARU TYLE CZASU NIKT PO NIEGO NIE SIĘGNOŁ..CESIO SPOKO AMIKOWIEC ALE DLA SUPER LEGII WOGLE NIE PASI... odpowiedz

huni - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl macie jakiś streem z tego bo mam tylko neta nie mam tv odpowiedz

jezus - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @huni: a daj spokoj, szkoda czasu na olgadanie tego gowna odpowiedz

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.bredband2.com Ja bym nat Miszta sie nie pastwil. Kiepskie krycie a Tudor metr od bramki nie tylko sam ale mial tez tyle czasu ze zdazylby zjesc hotdoga zanim ktos by do niego doskoczyl. Nikogo tam nie bylo, jedyny Jura ale kryl slupek. Przy odrobinie refleksu Miszta by to wyjal, ale refleks przyjdzie z doswiadczeniem. odpowiedz

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.bredband2.com @Krzeszczu: *nad Miszta odpowiedz

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.bredband2.com @Krzeszczu: No i swietnie wprowadza pilke w gre, krotko, do obroncy a nie dzida do przodu. odpowiedz

Wariat z 206 - 5 godzin temu, *.chello.pl Nie ma tvp sport, gdzie to leci? odpowiedz

PABLO - 5 godzin temu, *.chello.pl @Wariat z 206:



Wariat z 206 - 4 godziny temu, *.chello.pl @PABLO : dziex odpowiedz

jezus - 5 godzin temu, *.vectranet.pl rzygac sie na was chce, hanbicie ten klub, oby Rakow was powiózł za kare z 7-0 LEGŁA odpowiedz

jezus - 4 godziny temu, *.vectranet.pl uuuu ale was dupcie zabolaly od prawdy odpowiedz

jezus - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Leśny Dziadek: ojej bo co dziadziu? odpowiedz

Leśny Dziadek - 35 minut temu, *.centertel.pl @jezus: Bo się zdziwisz trollu z pyrlandii odpowiedz

atmosferić - 5 godzin temu, *.orange.pl Słabizna - lekko przypresowac i nie ma Legii. Pomocy nie ma a obrona sito. Wszystko w ataku pozycyjnym zenujaco wolno i przewidywalnie. Martins i Slisz umieja tylko do tylu grac. odpowiedz

WWL - 5 godzin temu, *.chello.pl JAK zwykle

Jak strzelić Legii?

Z rzutu rożnego!



Toż to kryminał



A Miszta?

Udowodnił że się do Legii nie nadaje odpowiedz

Pusia - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Miszta ręcznik!!! co ten pajac robi jeszcze w Legii?! odpowiedz

Wawa - 5 godzin temu, *.chello.pl Witeska to dno dna

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.bredband2.com Tak sie obie druzyny ustawily przed meczem, na przeciwko siebie ze normalnie bylem pewny ze odstawia kazdy swoja "Hake". odpowiedz

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.bredband2.com @Krzeszczu: A nie, to nie byly zespoly. A juz mialem taka nadzieje... :-)) odpowiedz

abc - 5 godzin temu, *.52.135 Ma ktoś streama? Mój muli... odpowiedz

Grochow - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl A gdzie Josue ?

filand - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Bardzo mądre ustawienie. Bardzo dobry pomysł że składem... odpowiedz

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.bredband2.com @filand : Brakuje mi Johanssona. I myslalem ze Abu Hanna i moze ten Majk wyjda w wyjsciowym skladzie. odpowiedz

KibicL - 5 godzin temu, *.net.pl @filand : ktoś wie dlaczego nie ma Josue? Trochę liczyłem ze go zobaczymy, nawet kilka minut odpowiedz

filand - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Krzeszczu:

Jeśli chodzi o Johanssona to wszystko przed Nim. Trener ma wobec niego zadania...Jeszcze pokaże na co go stać...

Niech graja dublerzy lub kandydaci na dubletów ( Rose, Muci)...

Będzie dobrze... odpowiedz

filand - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @KibicL:

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.bredband2.com @KibicL: Podobno nadrabia straty w treningach. odpowiedz

Do Redakcji PILNE - 6 godzin temu, *.kompex.pl Gdzie jest wasz kanał na YouTube ? odpowiedz

