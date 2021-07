Michniewicz: Wystawiliśmy optymalny skład

Czesław Michniewicz (trener Legii): Podeszliśmy do tego meczu bardzo poważnie. Wystawiliśmy optymalny na ten moment skład. Trzeba pamiętać, że w środę graliśmy trudne spotkanie. Wystawiliśmy dziś skład, który dawał nam duże szanse i nadzieję na zdobycie trofeum. Wynik jest, jaki jest. Przegraliśmy po karnych. Bramka padła po stałym fragmencie gry. Też mieliśmy swoje sytuacje, np. Pekharta tuż przed przerwą. W drugiej połowie dokonałem 4 zmian i mecz nabrał dynamiki. Spotkanie było szarpane, ciągle przerywane. Była kontuzja Czarka Miszty, który na szczęście wrócił do bramki, potem długa analiza VAR. Minuty uciekały, zawodnicy mieli świadomość, że czasu jest coraz mniej. Potem była bardzo ładna, składna akcja, po której Emreli dał nam bramkę na 1-1. Liczyliśmy, że się uda przeprowadzić decydującą akcję, ale tak się nie stało. Wytypowaliśmy strzelców rzutów karnych, Kapustka i Emreli nie mieli szczęścia, raz obronił Miszta, ale to było za mało, żeby wygrać i przełamać klątwę. Przykro nam bardzo, bardzo się staraliśmy. Jedyne, małe pocieszenie, że druga połowa wyglądała tak, jak chcemy grać. Niech to będzie dobry prognostyk na kolejne mecze.

Komentarze (16)

+ dodaj komentarz

dodaj

Kryniek76 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Kapusta pekińska odpowiedz

Siłka - 1 godzinę temu, *.com.pl A pucharu jak nie było tak nie ma

Znowu jadą nas ogórki na naszym stadionie

WSTYD!!!! odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl Moim zdaniem zagraliśmy normalnie, tylko to Raków jest silniejszym zespołem aniżeli Bodo ! Raków w sparingach wygrał z Szachtarem i remisował z RB Salzburg. odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Dedi: i przed meczem z Florą wystawiliśmy raczej taki średni skład odpowiedz

Lolo - 1 godzinę temu, *.plus.pl Czesiu, a kto Ci wmówił że masz dwie jedenastki? Jakie rotacje? Dziś było widać amatorkę! Nie zagrasz normalnie, nic nie zdobędziesz! Czym Ty się pocieszasz! Wstyd odpowiedz

KibicL - 1 godzinę temu, *.net.pl Wejdziemy do grupy LM albo LE i każdy zapomni o superpucharze, mamy dobrą kadrę, przydałby się jeszcze zastępca Mladena i wysoki I konkretny defensywny pomocnik i jak to się zgra to będziemy wymiatać. odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl @KibicL:

Wszystko tak naprawdę jacy mocni jesteśmy okaże się na meczach w trzeciej rundzie eliminacji ligi mistrzów, jak przyjdzie nam grać z Dynamem Zagrzeb albo Rangers, bo na podstawie tych spotkań do tej pory czy z Florą tego do końca nie można będzie stwierdzić, niewiadomo czy Legia była mocna czy Bodo jest teraz w gorszej formie.

Jeśli zagramy dobry Mecz w trzeciej rundzie z Slavią/Rangers/ Dynamem/Young Boys

To będzie można powiedzieć no Mamy porządną Legie. odpowiedz

Ma(L)ec - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Je... ten puchar. Tradycji stało się zadość,czyli mistrz zostaje w Warszawie odpowiedz

Marian - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Kurła,trzeba było dmuchać na zimne i zadzwonić przed meczem do starych znajomych od ustawiania meczy odpowiedz

HUGON - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Marian: Widać z kąt jesteś -bo meczy to koza. odpowiedz

Barto - 2 godziny temu, *.131.128 Słowiku, piękny uśmiech i radość po słupku Emerliego. Za samo to bym cię wysłał z powrotem do chóru. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Kiedy Trener Czesław zorientuje się, że Slisz i Lopes nie nadają się do Legii. Czemu nie zagrali Abu Hanna, Josue i Johanson, była szansa by złapali ogranie... Czesiu w co ty grasz... odpowiedz

RAKÓW PRZEBIŁ NADMUCHIWANY BALONIK CO DO LEGII - - 2 godziny temu, *.com.pl KTO WIDZIAŁ MICHNIEWICZA Z BORUCEM PO STRZALE EMRELIEGO W SŁUPEK PĘKAJĄCEGO ZE ŚMIECHU . MI JAKOŚ WTEDY DO ŚMIECHU NIE BYŁO ZBYTNIO .

EHHH WIDAĆ LEGIA MA SKŁAD NA PUCHAR LIGI MISTRZÓW , A NIE TAM JAKIŚ SUPER PUCHAR POLSKI .

ZNOWU ZAPOWIADA SIĘ CIĘŻKI SEZON I PEWNIE ZNÓW TYLKO NA POLSKIM PODWÓRKU BO JAKOŚ NIE WIDZĘ , ABY LEGIA W EUROPIE ZA DŁUGO SOBIE POGRAŁA . LEGIA MA DOBRYCH PIŁKARZY , ALE SPORA CZĘŚĆ TO W ZESPOLE MISTRZA POLSKI TO POWINNA GRAĆ W JEGO REZERWACH .

A CZECH TO DLA MNIE TAKI DRUGI RASIAK LEPIEJ POKRYĆ I NIE STANOWI WIĘKSZEGO ZAGROŻENIA . EMRELI PRZYNAJMNIEJ BIEGA COŚ NA TYM BOISKU . A NA NASZĄ LIGĘ TO JUŻ SPORO . odpowiedz

Pierwszy - 2 godziny temu, *.75.50 Tak na poważnie, po co gra Slisz, Lopes, Muci? Od kilku miesięcy grają piach. Wieteska też bez szału. Po co? odpowiedz

c u L t FOREVER - 2 godziny temu, *.50.50 TO OPTYMALNIE NA TAKĄ ODPOWIEDŻ TRENERA...........? PREZES POWINIEN GO zwoLnić i zatrudnić PAPSZUNA!trener i kibic Legii pan MareczekPapszun!Czekamy! odpowiedz

Ziemniak out - 2 godziny temu, *.orange.pl Za to ty w ogóle nie wyglądasz tak jak byśmy chcieli. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.