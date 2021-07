Konferencja pomeczowa

Papszun: To nasz wielki sukces

Sobota, 17 lipca 2021 r. 23:02 Mishka, źródło: Legionisci.com

Marek Papszun (trener Rakowa): Obie drużyny podeszły do tego meczu bardzo poważnie, chciały wygrać i zdobyć trofeum. Cieszymy się, że to my wygraliśmy w Warszawie, przy gorącej publiczności wspierającej Legię. To nasz duży sukces. Widać, że idziemy w dobrym kierunku. Nie jest to łatwe, bo mamy swoje trudności.



Dziś zaprezentowaliśmy się jako godny przeciwnik Legii. W pierwszej połowie mogliśmy być bardziej skuteczni, zmarnowaliśmy sporo sytuacji, ale były one efektem naszej dobrej gry w defensywie i kilku bardzo dobrych odbiorów. W drugiej połowie przeciwnik dokonał zmian, podkręcił tempo, ale nie stworzył zbyt wielu sytuacji. Mogliśmy lepiej zachować się przy kilku kontrach, a po kontrowersyjnej bramce na 2-0 mogliśmy zamknąć mecz. Zachowaliśmy chłodną głowę mimo niesprzyjających warunków w serii rzutów karnych. Kapitalna postawa mojego zespołu, gratuluję całej szatni zdobycia trofeum. Przed nami nowe wyzwania, jak debiut w europejskich pucharach. Liczę, że dobrze się tam zaprezentujemy.