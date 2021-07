Może innym razem...

Sędziowie

Główny: Damian Sylwestrzak

Asystent: Adam Karasewicz

Asystent: Bartosz Kaszyński

Techniczny: Sebastian Krasny



Rado 1970 - 28 minut temu, *.chello.pl Flora patrzyła i kamień spadł jej z serca….brawo Raków….Legii kibicuje od 1977 roku….. odpowiedz

olew - 42 minuty temu, *.vectranet.pl To był sparing, Legia musiała go zagrać więc zagrała. Miszta dzielny, reszta bez kontuzji, więc jest dobrze. Latem poważna gra jest w środy. odpowiedz

fff - 1 godzinę temu, *.52.135 a wy dalej się podniecacie tą ustawianą piłką nożną, teatr trwa dalej i będzie trwał, tyle razy z rzędu porażka w SPP, wystawili rezerwy, każdy grał na alibi, a wy łykacie i tylko potraficie zaśpiewać "nic się nie stało" odpowiedz

Markus Merk - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jakiś kiepski ten talerz, niech Raków się nim nacieszy. My wolimy prawdziwy puchar za mistrzostwo. odpowiedz

j24 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Słabe było to, że właściwie do momentu tej poczwórnej zmiany Legia nie była nawet w stanie nawiązać walki z przeciwnikiem. Miszta brawo za charakter, ale nie odniosłem wrażenia, że był dzisiaj pewnym punktem drużyny. Ogólnie ten mecz potwierdził, że poza Pekhartem Legia nie ma żadnego wartościowego zmiennika. odpowiedz

Pytanie - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jeśli się mylę oby nie było koszmaru zeszłorocznego w cudzysłowiu w Azerbejdżanie odpowiedz

Sado - 51 minut temu, *.79.35 @jojo.. 5 za konkretny i dosadny wpis@ Szacun z Pragi! odpowiedz

Pytanie - 1 godzinę temu, *.orange.pl Czy ze mną zgadzacie się, bo od wielu lat Legia nie ma dystansowiczów i nie próbują strzelać z daleka, bo ostania bramka zza pola karnego była w październiku zeszłego roku za sprawą Juranovica odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.235.75 Mniejsza o ten superpuchar ale Hołownia??? Dziękujemy za grę w Legii do widzenia.

Lopes wczorajszy i Kapustka to samo.

Do Rose'a nie mam pretensji ale to on źle podał.

Tradycji stało się zadość ale liczą się puchary... Najważniejsze teraz ! Lecimy! odpowiedz

COACH SUPER LEGIA - 2 godziny temu, *.50.50 LOPEZOWI I INNYM ZBRONILI GRAĆ W GRY PO NOCACH ALE OLEWAJĄ TO NADAL WIDAĆ PO JAPACH ŻE NIE WYSPANI..... odpowiedz

Legia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Lekceważymy wszystkich nie grając głównym składem a wszyscy się Spinają na nas i mamy jak się nie mylę trzynasty rok w plecy... odpowiedz

jo - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Olać ten pzpnowski puchar, którzy guzik daje. Raków potrzebował mocnego sparingu przed startem w pucharach. Legia nie chciała złapać kontuzji. odpowiedz

Legia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Po pierwsze to powinni kibice wystawiać skład (ja wiem że się wiąże to z konsekwencjami w pucharach zagranicznych jak gramy bo ktoś może odpaść jakiś zawodnik) ale w taki sposób to w nigdy nie zdobędzie my super pucharu bo KAZDY SIE NA NAS SPINA A MY MAMY WYJEB... Kiepsko odpowiedz

Jacek - 2 godziny temu, *.sky.com Raków ma po prostu ba odpowiedz

legia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ludzie! Kur.. Nigdy nie gramy podstawowym składem w superpucharze. Nigdy! Lekceważymy wszystkich. I staje się tak jak się staje! odpowiedz

Simon - 2 godziny temu, *.plus.pl Jeżeli z Florą będzie do przodu to ok, odpuszczone. Liczymy mistrzostwa, puchary. Superpuchary mało kto za rok pamięta. odpowiedz

Yeti - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Widać, jaką mamy silną kadrę na grę na kilku frontach. Nie wiem co robi Slisz na boisku grając kolejny raz na poziomie okręgówki. Zaraz odpadniemy z Talinnem i będzie drżenie o awans do Ligi Konferencji. odpowiedz

Marian - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Trzeba będzie kupić ten superpuchar w przyszłym roku,a jak to zrobić? Wykonać 712 telefon... odpowiedz

czesiek oddaj kasę baranie - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Kur ...a , CZESIEK oddaj za bilety !!!! Sparingi i twoje eksperymenty powinny być za darmo !!!! Kur ... z , najpierw wpuszcza się pierwszy skład , robi się wynik i dopiero swoje "eksperymkanta" . Ludzie nie zapłacili za Czesia próby , tylko za mecz najśilniejszej LEGII !!! odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.petrotel.pl @czesiek oddaj kasę baranie: jak się chce wygrać mecz to tak się powinno robić, a jak się chce zrobisz szoł na 100lecie Rakowa, to się robi tak jak dzisiaj ;-) odpowiedz

Trampek - 2 godziny temu, *.125.105 Eksperyment taktyczny / i nie tylko / trenera Michniewicza spalił nma panewce /.Mam nadzieje ,że w środę tego typu eksperymentów już nie będzie. Jeżeli,się powtórzą tego typu eksperymenty to bnędzie sygnał,że ...czas pomyśleć o ... poważnym trenerze, a nie z gatunku eksperymentatorów.Aby dobrze być zrozumiany, to nie mam na myśli " niezdobycia Superpucharu Polski i poniesioną porażkę w rzutach karnych. Ale okolicności eksperymentu ( ?) , któtre do tego doprowadziły. Poza tym w tak szerokim spektrum rzuciła się w oczy obecność osobowa zarządu PZPN-u ,zwłaszcza w sezonie urlopowym. Komentarz zbyteczny odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Nie ma meczy mniej ważnych i ważnych...........takie podejście to brak ambicji....................Czemu nie zagrał Abu Hanna i Johanson oraz Josue......weszli by w rytm meczowey, podobno nawet Jaszur już trenuje... Po co w Legii gra beznadziejny Slisz , który ani nie odbiera ani nie kreuje, tylko traci piłki. Najlepszy dziś w bloku obronnym debiutant Rose to chyba mówi samo za siebie. Trzeba rozglądać się za bramkarzem... Bo Artur ostatni sezon, a zmiennicy ręczniki... Czesiu nie potafi reagować na to co dzieje się na boisku... Słabo bardzo... i to u siebie odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.petrotel.pl Ktoś się orientuje, jakie przychody klub może osiągnąć za wygraną Superpucharu Polski? Bo mi się wydaje, że gdyby tam było choćby 100 tys. do wyjęcia, to nasze występy inaczej by wyglądały. odpowiedz

Drewnialdo - 2 godziny temu, *.com.pl Nasz Czech to wygląda jak Rasiak . Emreli szedł i rozruszał trochę Legię . odpowiedz

PLBBOY - 2 godziny temu, *.inetia.pl Ja nie zaprzeczam temu, że Muci to wielki talent i przyszłość albańskiej piłki, ale osobiście odnoszę wrażenie, że wypożyczenie na sezon do pierwszej ligi jest tym co dobrze by mu zrobiło. odpowiedz

Asf - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dla kiszonego krakowskiego sabotażysty nie ma miejsca w Legii! Won z tym ogórem! odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Czy ja dobrze widziałem nasz zasłużony Trener Dowhań poszedł w odstawkę cały czas ricardo dawał wskazówki a Krzysiu siedział na ławce przy Borucu... ?

Za Są Pinto już tak było i na dobre to nie wyszło odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Można powiedzieć, że tradycji stało się zadość...



Karne to loteria, dziś lepiej je wykonywali rywale.



W środę mamy mecz o wiele ważniejszy, to było widać po zespole i trenerze. Oczywiscie szkoda tego pucharu, ale jesli przejdziemy Florę i zapewnimy sobie awans do CL to płakał nie będę. odpowiedz

PLBBOY - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Wolfik: Amen. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.petrotel.pl @Wolfik: ja również odpowiedz

Jerz z Potoku - 2 godziny temu, *.chello.pl @Wolfik: słuszna konstatacja Kolego.

Ps.: na przysłowiowe otarcie łez przypomnę informację z dnia dzisiejszego, iż szef Kolegium Sędziów PZPN p. Przesmycki złożył rezygnację, która przez władze związku została przyjęta (ciekawostka: z dn. 18.08.br.)

Cierpliwie i z optymizmem oczekuję na środowy mecz...

Serdeczności odpowiedz

Jack(L) - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Fatum trwa!!!no cóż a czy ktoś ogarnia statystyki ile Mistrzostw Legia zdobyła po przegranych 7 superpucharach?.Ps.liczyłem że Czesio zagra Vabank i na karne wstawi Boruca.Legia MISTRZ!!! odpowiedz

Miki - 2 godziny temu, *.plus.pl Karne - walić to, loteria. Wielokrotnie pisałem , nie mamy obrony. Wieteska, Mladenowicz, Jędrzejczyk, Hołownia OUT. Podania do przeciwników, tragiczne ustawianie się. Każdą drużynę buduje się od obrony!!! odpowiedz

Papszun na trenera Legii. - 2 godziny temu, *.orange.pl Marek Papszun in 711 out.

Marek Papszun in 711 out.

Marek Papszun in 711 out.

Marek Papszun in 711 out.

Marek Papszun in 711 out.

Marek Papszun in 711 out.

Marek Papszun in 711 out.

Marek Papszun in 711 out.

Marek Papszun in 711 out.

Marek Papszun in 711 out.

c u L t - 2 godziny temu, *.50.50 @Papszun na trenera Legii.: DOGADANY NA IMPREZIE EXTRAKLAPY, NA NASTĘPCE CZESIA.... odpowiedz

PLBBOY - 3 godziny temu, *.inetia.pl Pierwsza połowa to jednak był wstyd. odpowiedz

Zuzio - 3 godziny temu, *.plus.pl Czy naprawdę ktoś myśli, że z grajkami typu Hołownia, to my gdzieś zajdziemy? Przecież to jest drewno maksymalne. On, by się nawet w I lidze nigdzie nie złapał. Z czym do ludzi? O Sliszu nie wspomnę. Wtopa kasy maksymalna! odpowiedz

Filip - 3 godziny temu, *.111.202 Fortuna kolem sie toczy. Emreli w slupek Czesio zadowolony. Nastepny karny broni Miszta, Czesio chodzi przy linii smutny. Superpuchar jak sparing. Nastepnym razem niech zagra Legia II. odpowiedz

Papszun do Legii, Czesław na taczke! - 3 godziny temu, *.cdn77.com Papszun do Legii, Czesław na taczke! odpowiedz

matus007 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Teraz koncentracja na puchary musi być 4 runda LM. odpowiedz

DRAMAT -- ŚMIECH PRZEZ ŁZY - 3 godziny temu, *.com.pl BO LEGIA MA KADRĘ NA WYGRANĄ W LIDZE MISTRZÓW , A NIE JAKIŚ TAM SUPER PUCHAR POLSKI . odpowiedz

Na Legii od 1962 r. - 3 godziny temu, *.datapacket.com Mioduski Michniewicz Emreli Jędrzejczak wyjazd z Legii!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Kurde chyba jeppiernicze co ty gadasz nie ładznie tylko legia blok ekipa spejson walu i wojyas xdxdxd - 2 godziny temu, *.net.pl @Na Legii od 1962 r. : co ty gadasz latawcu ???? odpowiedz

Rado 1970 - 3 godziny temu, *.chello.pl Brawo Rakow….

WO(L)A - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Wychodzi zmęczenie długim sezonem... odpowiedz

Tutti Frutti - 3 godziny temu, *.tvksmp.pl LM i Mistrzostwo Polski za Superpuchar? Ok, niech "klątwa" trwa. Z Luquinhasem i Emrelim od początku pewnie byśmy ten Superpuchar zdobyli. Ale są ważniejsze trofea. Raków to obecnie bardzo dobry zespół, trener Papszun robi świetną robotę. Może kiedyś Papszun sprawdzi się w Legii? odpowiedz

singspiel - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Tutti Frutti: czesio wyraznie pod presją dwumeczu z Florą. jakby nie musiał, nie wspuściłby Emreliego, Luqiego, czy Kapustki. a Raków w formie, mieli super sparingi. jestem jednak optymistą odpowiedz

Czekający - 3 godziny temu, *.virginm.net Kiedy? odpowiedz

RobL - 3 godziny temu, *.centertel.pl super mecz naprawdę, mam nadzieję że jednak Polskie zespoły zrobią dobry wynik w pucharach bo poziom tego meczu był bardzo wysoki.A super puchar po raz 8!niezdobyty płakać nie będę odpowiedz

WarszawskaOchota - 3 godziny temu, *.orange.pl Widać było od początku że Raków za wszelką cenę chciał ten mecz wygrać i walczył o każdą piłkę, nasi piłkarze pierwsza polowe przeszli obok meczu.

Dopiero po wejściu podstawowych piłkarzy gra się rozruszała i wyglądało to odrobine lepiej, tylko co z tego skoro kolejny raz przegrywamy superpuchar.

Taka drużyna jak Legia powinna walczyć o każde trofeum a ta ,,klątwa” a raczej olewanie superpucharu przez Legie śmierdzi kompromitacją.

Z takim zaangażowaniem jak dzisiaj nie mamy czego szukać w europejskich pucharach.

Mimo wszystko wierzę ze piłkarze się obudzą i z meczu na mecz będzie co raz lepiej.. odpowiedz

Lamborghini - 3 godziny temu, *.168.108 Jak ktoś robi sobie jaja z takiego meczu Miszte stawia między słupami to albo jest głupi albo zależało mu na porażce. Znowu różańcowi im wje...i. Czesiu nie masz drużyny tylko grupę piłkarzy bez przygotowania fizycznego. Szkoda tylko Luqiego. odpowiedz

DRAMAT - 3 godziny temu, *.play-internet.pl ten Kapustka to jakis pomyleniec jest. Było pewne na 100%,że nie strzeli. Chłop jedzie cały czas na jednym dobrym strzale z euro 2016. odpowiedz

ZIBI - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Ja się pytam czemu Czesio nie wystawia najmocniejszego składu była kasa do zarobienia dla klubu? Druga sprawa ten Mladenovic oraz Szlisz totalna porażka nie widzi tego trener? odpowiedz

atmosferic - 3 godziny temu, *.orange.pl 711 OUT! Jak najszybciej. odpowiedz

Echhh - 3 godziny temu, *.chello.pl Spoko, w 2035 na pewno sie uda. odpowiedz

filand - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Czy Jaja Czesława są jeszcze na Ł3 czy już zostaływyjordolone ??? odpowiedz

Misiek75 - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Tradycyjnie już dają dupy w Superpucharze Polski. Kapustka to strzelał chyba jakby grał na Orliku. Dno strzał. Emreli no cóż zbyt mocny strzał tak myślę. No i uważam, że jednak gdyby Artur stał byłaby chyba jednak większą szansa. Szkoda tego trofeum. odpowiedz

jim - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Niestety mamy w zespole zbyt dużo słabych punktów i dlatego tak to wygląda. odpowiedz

M@c - 3 godziny temu, *.chello.pl Lopes i Muci do rezerw... odpowiedz

Goclaw - 3 godziny temu, *.centertel.pl Emreli cos ty zrobil !!!!!!!!!

Hołownia WON !!!! odpowiedz

Wawa - 3 godziny temu, *.chello.pl Witeska won

Hołownia dnoooo

Kapustka pajac

Czesu wonnnnn

Im wcześniej tym lepiej i te jego głupawy

Uśmiech odpowiedz

JACK(L) - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl @Wawa : A ty na właściciela i Prezesa ,,Im wcześniej tym lepiej" odpowiedz

Levinho. Onet. Pl - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Wawa : sp...... blaznie odpowiedz

Ryszard - 3 godziny temu, *.centertel.pl DNO

MÓŁ

WODOROSTY



JACK(L) - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl @Ryszard: A ty w nim po same uszy odpowiedz

PRZEGRANI i WYGRANI - 3 godziny temu, *.50.50 Trener: Czesław Michniewicz

Asystent trenera: Przemysław Małecki, Kamil Potrykus

Kierownik drużyny: Konrad Paśniewski

Lekarz: Filip Latawiec

Masażyści: Przemysław Wielebski, Bartosz Kot

Trener: Marek Papszun

Asystent trenera: Goncalo Feio

Kierownik drużyny: Kamil Waskowski

Masażyści: Wojciech Herman, Sebastian Mizgała

Jack(L) - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl @PRZEGRANI i WYGRANI: W wariatkowie macie dostęp do internetu??? WOOOW odpowiedz

Czekający - 3 godziny temu, *.virginm.net Może kiedyś odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.28.146 RAKOW BYL LEPSZA DRUZYNA (W CALYM MECZU) odpowiedz

ooon - 3 godziny temu, *.47.44 dlaczego ja wiedziałem ze Kapustka nie strzeli? odpowiedz

Sarcastico. - 3 godziny temu, *.inetia.pl @ooon: Ja też. Jak tylko podszedł. Myślę sobie... oho. odpowiedz

Lolek - 3 godziny temu, *.telkab.pl @ooon: mowa ciała- ja też wiedziałem że nie strzeli... odpowiedz

Po(L)di - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Teraz skupmy się na czymś ważnym, nie na dzbanku osiedlowym. Środa, bogatszy dzień!!!. odpowiedz

Wukashi - 3 godziny temu, *.orange.pl No i Krabów Częstochowa odpowiedz

czesiu misniewicz - 3 godziny temu, *.centertel.pl tradycyjne mozna była grac u buków na rywali odpowiedz

Der - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Żenada odpowiedz

eN - 3 godziny temu, *.as13285.net Przyznam że to już nawet się śmieszne się zrobiło ???? odpowiedz

Plaskacz - 3 godziny temu, *.net.pl Pan Trener Marek Papszun. odpowiedz

Plaskacz - 3 godziny temu, *.net.pl @Plaskacz: chce go w Legii. odpowiedz

Jurek - 2 godziny temu, *.tropolys.de @Plaskacz: w poprzednim sezonie Czesław schował Papszuna do kieszeni.

Dzisiaj byłoby tak samo gdyby mecz był ważny.

Tradycja???? - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Ech.. odpowiedz

LW82 - 3 godziny temu, *.net.pl Kurła odpowiedz

