Piłkarze Rakowa o meczu z Legią

Niedziela, 18 lipca 2021 r. 08:27 Redakcja, źródło: polsatsport.pl

Andrzej Niewulis: Radość jest niesamowita. Wykonaliśmy super robotę. Cały zespół pracował na to, żeby zrealizować nasz cel. Chcieliśmy to zrobić w 90 minutach, ale byliśmy przygotowani na rzuty karne. Wszystko grało od samego początku. Z mojej perspektywy, mogliśmy ten mecz ułożyć i zamknąć wcześniej. Zabrakło nam skuteczności. Podobało mi się podejście mojego zespołu, wysoki pressing, bardzo dużo odbiorów na połowie przeciwnika i stworzonych sytuacji. Jestem dumny ze swojego zespołu.



Milan Rundić: Ostatni rzut karny to była trudna chwila, ale wytrzymaliśmy do końca. Gratulacje dla całej moje drużyny. To był mój pierwszy rzut karny w Rakowie. Myślę, że byliśmy dobrze przygotowani do tego meczu i pokazało to boisko. Pokazaliśmy wielki charakter jako drużyna. To dla nas piękny moment.