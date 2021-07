Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Rakowem

Poniedziałek, 19 lipca 2021 r. 10:08 Woytek, źródło: Legionisci.com

Mahir Emreli otrzymał najwyższą notę za sobotni mecz z Rakowem Częstochowa. Występ strzelca bramki oceniliście na 3,9 w skali 1-6. Minimalnie niższe noty uzyskali Miszta, Luquinhas i Andre Martins. Najniższe ocena trafiła do Bartosza Slisza - 2,2.



W sumie oceniało 696 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,1.



Emreli 3,9

Miszta 3,8

Luquinhas 3,7

Andre Martins 3,7

Skibicki 3,5

Juranović 3,3

Rose 3,0

Pekhart 3,0

Wieteska 2,8

Hołownia 2,7

Mladenović 2,7

Kapustka 2,7

Rafael Lopes 2,5

Muci 2,4

Slisz 2,2