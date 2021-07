Kursy na mecz

Do ośmiu razy sztuka?

Piątek, 16 lipca 2021 r. 23:33 Woytek

Siedem poprzednich spotkań o Superpuchar Polski z udziałem Legia, kończyło się nie po naszej myśli. Po raz ostatni Wojskowi zdobyli to trofeum w 2008 roku, kiedy to w Ostrowcu Świętokrzyskim pokonali Wisłę Kraków 2-1. Przed sobotnim meczem mistrza Polski ze zdobywcą pucharu Polski faworytami są gracze Czesława Michniewicza. Czy uda się przełamać klątwę? W Fortunie kurs na to, że Legia wygra wynosi 1,96.



LEGIA - RAKÓW

1 1.96 X 3.55 2 4.10



Jeżeli mecz nie rozstrzygnie się w regulaminowym czasie gry, to od razu czeka nas seria rzutów karnych.



Pełna oferta na mecz Legia Warszawa - Raków Częstochowa



Prosty bonus na start



Fortuna uruchomiła dla nowych graczy bonus - pierwszy zakład Bez ryzyka do 600 zł. Co to oznacza w praktyce? Wygrana albo zwrot stawki! Jeżeli pierwszy kupon po założeniu konta będzie zwycięski gracz otrzymuje wygraną, a jeżeli kupon ten będzie przegrany Fortuna zwraca pełny wkład, maksymalnie do 600 zł. Nie ma znaczenia, na jakie rozgrywki sportowe i za jaką kwotę zostanie postawiony pierwszy kupon.



Jak to działa? Gracz stawia kupon składający na wygraną Legii z Rakowem za 600 zł.

Wygrywa – na koncie gracza ląduje wygrana, której wysokość znajdzie na kuponie.

Przegrywa – postawione 600 zł wraca na jego konto. Dodatkowo, za samą pełną rejestrację automatycznie Fortuna przyznaje w prezencie 20 zł do wykorzystania na grę.



Skorzystaj z bonusu na start