Marko Vešović został nowym zawodnikiem wicemistrza Azerbejdżanu Qarabağu Ağdam. Czarnogórzec do końca ubiegłego sezonu grał w Legii Warszawa. Na początku maja Vesović i klub z Łazienkowskiej rozpoczęli rozmowy na temat podpisania nowej umowy, ale żona zawodnika mocno publicznie skrytykowała Legię . Konsekwencje tego były takie, że mistrzowie Polski postanowili zerwać dalsze negocjacje.

r - 44 minuty temu, *.vectranet.pl Pierd..lenie, co ma wypowiedz jakiejs baby do tego czy ktoś dobrze pracuje czy żle. Korpo szukało podkładki to je ma . mioduski urwysyn. ludziom sie nie chce w klubie pracować. korp mioducha odpowiedz

Cat - 2 godziny temu, *.centertel.pl A Tamara? Na jakiej pozycja Tamara będzie grała w Qarabagu? odpowiedz

tonton - 3 godziny temu, *.206.43 Legio: natychmiast wypożyczcie Marcina Bułkę z opcją pierwokupu z PSG. Typ ma 22 lata, duże umiejętności. Chce się wypromować z powrotem na zachód, a tu będzie miał okazję... odpowiedz

Dariusz Miodsuki - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @tonton: Dziękuję za informację. Już działamy. odpowiedz

Raq17 - 3 godziny temu, *.chello.pl a pomyśleć, że czekała go taka świetlana przyszłość w Piaście.:P odpowiedz

Variot - 3 godziny temu, *.chello.pl Powodzenia! Dobry grajek, aczkolwiek nietani, niemłody i niekluczowy więc może dobrze że żona postanowiła zabłysnąć. odpowiedz

Dossa Jr - 5 godzin temu, *.chello.pl Mi tam go brakuje akurat, lubilem grajka odpowiedz

Lubie zrec gruz - 5 godzin temu, *.play-internet.pl #beka odpowiedz

Buhaha - 5 godzin temu, *.plus.pl #nikogo odpowiedz

Felek - 5 godzin temu, *.netfala.pl Trochę szkoda, bo jakbyśmy mieli Veso w formie to byłoby super. Teraz zobaczymy jak będzie się żyło jego żonie w Azerbejdżanie. Jeszcze nieraz wspomni Warszawę :-) odpowiedz

PL - 5 godzin temu, *.chello.pl Powodzenia...

a żoneczka? Zobaczymy jak w tym Azerbejdżanie długo wytrzyma..

Agdam nie jest ciekawym miejscem do życia.. odpowiedz

Muchito - 5 godzin temu, *.mm.pl @PL: spokojnie. Oni grają w Baku więc nie będzie mieć tragedii, a nawet może i lepiej. odpowiedz

PL - 5 godzin temu, *.chello.pl @Muchito: Tak w Baku.. Bogate miasto, ale to musliny..

To nie jest takie przyjemne życie jak w Warszawie. Wszędzie blisko, Europa na wyciągnięcie ręki, a tam? Jeszcze w posranej sytuacji jaką mamy? Szybko zatęskni za Warszawą. odpowiedz

(L) - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @PL: chyba kolega nigdy w Baku nie był. Warszawa przy Baku to mieścina. A Baku jest bardziej europejskie (i bogate) od wielu stolic Europy Zachodniej. odpowiedz

Muchito - 4 godziny temu, *.mm.pl @(L): no właśnie. Baku to metropolia przy naszej Warszawie...Jedyna rzecz to muslimy, ale za dobry hajs to można i tam mieszkać odpowiedz

Yeti - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @(L): Przy Baku to nawet Londyn jest zaściankiem. Takie to masz wyobrażenie o tym azerskim zadupiu. odpowiedz

globroter KK - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @PL: Byłem w Paryżu 3 lata temu i w Baku prawie 5 lat temu i muszę to napisać,że Paryż przy Baku to prowincja.Baku to supermetropolia na poziomie Nowego Yorku odpowiedz

KibicL - 5 godzin temu, *.plus.pl Uczciwa wymiana mamy Mahira, bardziej się przyda, i słów żony nie akceptujemy, nie ma przyzwolenia na oczernianie naszej Legii. odpowiedz

bie/L/sko - 4 godziny temu, *.master.pl @KibicL: ,,nie ma przyzwolenia na oczernianie LEGII '' Święte slowa. Szcun. A ile razy tutaj w różnej formie jest oczerniana Nasza Legia lub jej pracownicy ??? odpowiedz

Kibic CWKS - 3 godziny temu, *.chello.pl @bie/L/sko: Kolega chyba pomylił definicję oczerniania z krytyką, która w ostatnich latach Legii się należała za wyniki w Europie i decyzje podejmowane w gabinetach odpowiedz

bie/L/sko - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Kibic CWKS: Witam. Nie będę dyskutowal na temat niuansów języka polskiego, ale musisz przyznać że granica pomiędzy krytyką, a oczernianiem jest cieńka. I tu jest często przekraczna. I to boli odpowiedz

