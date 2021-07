Relacja z trybun: Legia i Zagłębie, Zagłębie i Legia!

Trzy dni po meczu z Bodo/Glimt ponownie zawitaliśmy na Łazienkowską na spotkanie o Superpuchar Polski z Rakowem. Niestety tym razem zainteresowanie spotkaniem było zdecydowanie niższe i na trybunach zasiało niecałe 11 tys. widzów. W przeciwieństwie do meczu z Norwegami na trybunach zameldowała się grupa kibiców gości. Z kolei legioniści od samego rana świętowali 30-lecie zgody z Zagłębiem Sosnowiec. Około godziny 8 na bocznym boisku Legii rozpoczął się turniej kibicowski, w którym brały udział legijne grupy i FC, jak również nasi zgodowicze, w tym oczywiście najwięcej drużyn Zagłębia. Na murawie najlepsi okazali się legioniści ze Szczecinka i Grójca, którzy wystawili wspólny skład. Po turnieju cała grupa zebrała się na trybunie kortów Legii, a przez kolejnych kilka godzin pozostałych do rozpoczęcia meczu, miało miejsce umacnianie zgody na linii Legia - Zagłębie.

