Michniewicz: Chcemy wznieść trofeum

Piątek, 16 lipca 2021 r. 17:19 Mishka i Woytek, źródło: Legionisci.com

- Zrobimy wszystko, żeby zagrać jak najlepsze spotkanie. Oczywiście, chcemy wygrać. To jest nasz cel. Na pewno nastąpią zmiany w składzie w stosunku do tego, jak graliśmy ostatnio. Gramy z Rakowem, który będzie chciał zrobić sobie próbę generalną przed grą w europejskich pucharach. Myślę, że zapowiada się fajny mecz. To jest trofeum do podniesienia, chcielibyśmy to zrobić. Tym bardziej, że historia jest taka, że tego trofeum dawno na Łazienkowskiej nie było, chociaż okazji ku temu nie brakowało. Rozmawiałem z zawodnikami i oni chcą bardzo zagrać w jak najsilniejszym składzie i powalczyć o trofeum. Wiemy, że Raków zagra w optymalnym składzie. Wynik jest sprawą otwartą. Raków jest niezłym zespołem. Niedawno z nimi graliśmy i mecz był bardzo wyrównany. Wprawdzie wygraliśmy, ale wszystko mogło się różnie potoczyć - mówi przed meczem z Rakowem Częstochowa trener Legii, Czesław Michniewicz.



- Artur Jędrzejczyk musi odpocząć z uwagi na uraz mięśnia uda. W poniedziałek powinien wejść w trening. Mateusz Hołownia narzeka na dolegliwość w okolicy kości łonowej. Nie zagra na pewno Bartek Kapustka, który ma drobny uraz. Mamy już wytypowaną 18 na to spotkanie i jeśli się nic nie wydarzy, oni znajdą się w kadrze meczowej. Szkoda, że przepisy stanowią, że możemy zabrać tylko 18 zawodników na ten mecz. Zastanawiamy się, bo mamy dwie opcje - czy zagra Mladenović, czy ktoś inny. Myślimy nad tym, bo on ma już 2 żółte kartki w europejskich pucharach i musimy kogoś na tę pozycję przygotować. Wiele wskazuje również na to, że w bramce zagra Czarek Miszta.



- Myślę, że nie będzie zmian w naszym systemie gry i ustawieniu, jedynie zmiany personalne. Musimy wytypować kogoś na środek obrony - jest Juranović, Rose albo Nawrocki. Jeśli chodzi o Hołownię, na jego pozycji może zagrać Abu Hanna. Za Mladena musimy kogoś przygotować. To może być Abu Hanna albo Juranović. Na prawej stronie może zagrać Skibicki, ale w środku nie mamy wyboru - jest Martins i Slisz. W ataku mamy urodzaj - jest Emreli i Pekhart. Nie zagra Kapustka, ale jest Luquinhas, Muci, Josue.