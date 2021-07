Michniewicz o Florze Tallin

Piątek, 16 lipca 2021 r. 18:14 Woytek, Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

- Otrzymałem już mnóstwo informacji od naszych znajomych z Tallina. Wszyscy mówią, aby nie lekceważyć Flory, gdyż jest to dobry zespół. Od lat nie było aż tak dominującej ekipy w Estonii, która w spektakularny sposób zdobywa mistrzostwa. Flora strzela dużo bramek i ma ustabilizowany skład. Warto dodać, że każdy z ich graczy jest reprezentantem kraju, oprócz lewego obrońcy. Ci zawodnicy nie będą się bać, nawet naszych trybun, gdyż grali już z różnymi klubami w Europie - mówi trener Czesław Michniewicz.



- Czeka nas bardzo ciekawy mecz, a przede wszystkim nie możemy myśleć, że już awansowaliśmy. Musimy podejść do tego dwumeczu z takim samym nastawieniem, jak do spotkań w 1. rundzie z mistrzem Norwegii. Tylko takie nastawienie pomoże nam przejść do następnej rundy. Nasz analityk Robert Musiałek już dziś pojechał obserwować Florę. Niestety póki co tylko jedna osoba mogła wyruszyć do Tallina. Chcieliśmy wszystko jak najszybciej zorganizować, a wczoraj na lot o godzinie 15 był tylko jeden bilet - dodał szkoleniowiec.