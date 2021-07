Z Rakowem bez Jędrzejczyka. Będzie kilka zmian

Piątek, 16 lipca 2021 r. 19:52 Woytek, źródło: Legionisci.com

W sobotnim spotkaniu z Rakowem Częstochowa na pewno nie wystąpi Artur Jędrzejczyk, który ma problem z udem. Sztab szkoleniowy będzie więc oszczędzał kapitana, by zdążył się wykurować na środowy mecz z Florą Tallin. "Jędza" nie uczestniczył w piątkowym treningu. Na ostatnich zajęciach piłkarze trenowali piłkami firmy Nike, którymi rozegrany będzie mecz o Superpuchar.



W meczu ze zdobywcą Pucharu Polski możemy spodziewać się kilku zmian w składzie. W bramce powinien stanąć Cezary Miszta, a w obronie obok Mateusza Wieteski najprawdopodobniej zagrają Lindsay Rose i Joel Abu Hanna. Dla obu będzie do debiut w koszulce z eLką na piersi.



Sztab szkoleniowy ma spore pole manewru w ataku, bo do dyspozycji są wszyscy napastnicy. Pod znakiem zapytania ze względów zdrowotnych stoją występy Mateusza Hołowni i Bartosza Kapustki, ale obaj w piątek trenowali. Jeżeli oni nie zagrają, to otwiera się szansa dla Ernesta Muciego czy Josue. Dopiero przed meczem trenerzy podejmą decyzję czy oszczędzać Filipa Mladenovicia. Gdyby tak się stało to tę pozycję zabezpieczyć może np. Josip Juranović, Abu Hanna lub Hołownia. Z kolei na prawym wahadle do gry jest Kacper Skibicki i Mattias Johansson.



Jaką wyjściową jedenastkę stawiacie? Piszcie swoje propozycje w komentarzach!



Spotkanie Legii z Rakowem Częstochowa rozpocznie się w sobotę o godzinie 20:00. Zapraszamy na Łazienkowską 3 i dopingowanie Legii! Bilety można kupować na bilety.legia.com. Bezpośrednią transmisję z tego spotkania będzie można zobaczyć na Polsat Sport i Super Polsat. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.